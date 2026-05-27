Στην ανακοίνωση δοκιμαστικών για ποδοσφαιριστές ενόψει της Γ’ εθνική προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης, αναφέροντας:

Η ομάδα μας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Γ’ Εθνική, διοργανώνει δοκιμαστικά για την στελέχωση του ρόστερ της και καλεί νέους ποδοσφαιριστές να δείξουν το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο.

Δοκιμαστικά για γεννηθέντες:

• 2008 – 2010

• και μεγαλύτερους (<2008)

1 – 13 Ιουνίου

Καθημερινά | 19:00 – 21:00

Στάδιο “Περικλής Μελιδονιώτης”

Για συμμετοχές και πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη σελίδα της ομάδας μας !!!

Το επόμενο βήμα της καριέρας σου μπορεί να ξεκινά από εδώ!