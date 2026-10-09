Από τον ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στα δίκτυά του, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τo Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13:00 έως 14:00 θα επηρεαστούν οι περιοχές Βραχάσι, Τούνελ Σελιναρίου, Βοθυλιά, Τάρμαρος, Αγ.Βαρβάρα, Σίσι, Επάνω Σίσι και Σταυριά.

Παράλληλα, από ώρα 08:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή στις περιοχές: Νικιθιανό, Χουμεριάκο, Νεάπολη, Βουλισμένη, Λατσίδα, Καλαρίτης, Επάνω και κάτω Μίλατος, Αγόροι, Κουνάλι, Τσαμπί, Ανώγια και Σπήλαιο Μιλάτου.

Από ώρα 08:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή και στις περιοχές: ΒΙΟΠΑ, Κουρούνες, Σταυρός, Δάμακας, Περάμπελα, Αδραβάστος, Περονίδες, Νοφαλιά, Μακρυγένησσα, Δίλακος, Ρωμανός, Λιθόμανδρα και Φοινοκαλιά.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα. Για τον λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Για τους ίδιους λόγους, και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ