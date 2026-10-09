Στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα έφτασε σήμερα συνεργείο, προκειμένου να ξεκινήσει ο καθαρισμός της ακτής από τον μεγάλο όγκο φερτών υλικών και απορριμμάτων που συσσωρεύτηκαν μετά την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ξερά καλάμια, ξύλα και κάθε είδους σκουπίδια, που παρασύρθηκαν από το ρέμα το οποίο εκβάλλει στην παραλία, αλλά και από τα κύματα, έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της ακτής, αλλοιώνοντας την εικόνα του όμορφου και γραφικού κόλπου.

Όπως είχε επισημάνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού, Κωνσταντίνος Τζαγκουρνής, η έκταση του προβλήματος είναι μεγάλη, καθώς έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες και ενδεχομένως εκατοντάδες τόνοι φερτών υλικών. Πέρα από την αισθητική υποβάθμιση, η κατάσταση δημιουργεί ζητήματα δημόσιας υγείας, ασφάλειας των επισκεπτών και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η έναρξη των εργασιών αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της παραλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση εξακολουθεί να είναι αυξημένη και η ανάγκη καθαρισμού της ακτής είναι ιδιαίτερα σημαντική.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ