Η μεγάλη οθόνη ανάβει ξανά και το Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» στη Νεάπολη υποδέχεται το κοινό από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

Κινηματοθέατρο “ΔΡΗΡΟΣ”, Νεάπολη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Παρασκευή 16/10 έως και Κυριακή 18/10

Γενική Είσοδος: 6€ // ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€

Κλείστε εύκολα #online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/venues/driros-cinema-kriti/

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Ώρα: 18:00

“PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι” [Μεταγλωττισμένο]

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους. Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου. Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.

Κατάλληλο για όλους

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Ώρα: 20:30

“SPIDER-MAN: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ”

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα προηγούμενα γεγονότα, και ο Πίτερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή του τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξολοκλήρου στην προστασία της πόλης του -ως Spider-Man πλήρους απασχόλησης -, αλλά καθώς οι απαιτήσεις προς αυτόν μεγαλώνουν, η πίεση πυροδοτεί μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Κατάλληλο για άνω των 13 ετών