Ο Δήμος Αγίου Νικολάου οφείλει να ενδυναμώσει την παρεμβατική δυνατότητα στήριξης και μέριμνας προς τους εμπερίστατους πολίτες -μέλη της τοπικής κοινωνίας, που δύσκολες περιστάσεις της ζωής, έκτακτα συμβάντα, η διαρκώς μεγεθυνόμενη κοινωνική αποξένωση, η αποστασιοποίηση, η βία, το απρόσωπο και απόμακρο κράτος, αποτελούν γενεσιουργές αιτίες πληγών δύσκολα επουλώσιμων. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται το ενδιαφέρον και την φροντίδα δομών, κοντινών σε αυτούς, που με ευαισθησία, διακριτικότητα και πραγματικό ενδιαφέρον να σκύψουν στα προβλήματα τους. Ως ένα σημαντικό βαθμό και στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, του προσωπικού που διαθέτουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και δομές, το καταφέρνουν. Υπάρχει, όμως, αρκετό περιθώριο ακόμη για περαιτέρω βελτίωση δράσης με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ συνάντησε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργο Ξένο, που ανέλαβε πρόσφατα την ευθύνη του ευαίσθητου και απαιτητικού, για δράση και παρεμβάσεις, χώρου της κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχής βοήθειας στα αδύναμα μέλη της τοπικής μας κοινωνίας. Ως πολιτικός προϊστάμενος των Κοινωνικών Υπηρεσιών και δομών του Δήμου, ο κ. Ξένος μας μίλησε για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, για την κατάσταση που επικρατεί, τις δυσκολίες, τις ανάγκες, αλλά και το ρόλο και την προσφορά των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού που υπηρετεί υπεύθυνα από τις θέσεις αυτές την απαιτητική αποστολή του.

Τα αντικείμενα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας είναι: Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Το Κέντρο Κοινότητας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τα ΚΑΠΗ (Αγίου Νικολάου και Νεάπολης) και ό,τι άλλο αφορά την κοινωνική πολιτική του Δήμου.

Υπηρεσίες

«Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Είναι οι Υπηρεσίες και οι άνθρωποι που έρχονται σε άμεση επαφή με συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με ηλικιωμένους, οικογένειες, παιδιά, ανθρώπους με αναπηρία και, γενικότερα, με κάθε πολίτη που χρειάζεται τη στήριξη και την παρουσία του Δήμου», τονίζει ο αντιδήμαρχος.

«Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στην τυπική λειτουργία Υπηρεσιών και στην εφαρμογή προγραμμάτων. Πίσω από κάθε αίτημα, κάθε διαδικασία και κάθε κοινωνική παροχή υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια πραγματική ανάγκη. Και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας. Ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, στόχος μου είναι να εργαστούμε ώστε οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου να γίνουν ακόμη πιο οργανωμένες, αποτελεσματικές και προσβάσιμες. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών και των δομών, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα διαθέσιμα εργαλεία και προγράμματα και, κυρίως, να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να ακούμε τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά μέσα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Γιατί, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες, τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Γι’ αυτό η συνεργασία μου μαζί τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε προσπάθεια βελτίωσης. Θέλω να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος. Να μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέτουν προτάσεις, να επισημαίνουν προβλήματα και να εκφράζουν ακόμη και τη διαφωνία τους. Οι τεκμηριωμένες και καλοπροαίρετες διαφωνίες δεν αποτελούν εμπόδιο· αποτελούν εργαλείο για να γίνουμε καλύτεροι», είπε ο αντιδήμαρχος.

Ο κ. Ξένος θεωρεί ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου πρέπει να έχει έναν σαφή προσανατολισμό: Να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όχι μόνο όταν το πρόβλημα έχει ήδη δημιουργηθεί, αλλά και προληπτικά, όπου αυτό είναι δυνατό. «Οφείλουμε να αναζητούμε νέες δράσεις, συνεργασίες και χρηματοδοτικά εργαλεία και να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Για μένα, η επιτυχία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα προγράμματα υλοποιήθηκαν ή ποιες υπηρεσίες προσφέρθηκαν. Θα κριθεί κυρίως από το αν ο πολίτης που θα χτυπήσει την πόρτα του Δήμου αισθανθεί ότι υπάρχει κάποιος να τον ακούσει, να τον καθοδηγήσει και, όπου είναι δυνατόν, να τον στηρίξει. Αυτό είναι το στοίχημα και ταυτόχρονα η ευθύνη μας», τόνισε. «Με συνεργασία, επαγγελματισμό, ανθρωπιά και σεβασμό μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς έναν Δήμο που δεν θα είναι απλώς μια διοικητική δομή, αλλά ένας πραγματικός σύμμαχος του πολίτη στην καθημερινή του ζωή. Γιατί στο τέλος κάθε κοινωνικής πολιτικής υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε να υπηρετούμε.»

Ο αντιδήμαρχος γνωρίζει ότι η ιδεατή στόχευση μιας δημοτικής αρχής απέχει αισθητά από τις καλές προθέσεις, αφού τα επίπεδα του εφικτού προσδιορίζονται από πλήθος σύνθετων παραγόντων, που έχουν σχέση με τα όρια που θέτει η νομοθεσία, τα εμπόδια που βάζει η γραφειοκρατία αλλά και το πεπερασμένο των δυνάμεων και αντοχών του υπηρετούντος προσωπικού, που σε μεγάλο ποσοστό και δη στα πιο νευραλγικά πόστα τελούν υπό καθεστώς υπηρεσιακής αβεβαιότητας με στοιχειώδεις μισθολογικές απολαβές, σε αναντιστοιχία με τις ευθύνες και τον όγκο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εργασίας που καλούνται να φέρουν εις πέρας.

«Βοήθεια στο σπίτι»

Εδώ και αρκετό καιρό, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου παραμένουν ακάλυπτοι από τη μονάδα του Παραρτήματος Κοινωνικής Πρόνοιας Αγίου Νικολάου (τ. Θεραπευτήριο Χ.Π. Λασιθίου), για κάποιο λόγο που δεν έχει κοινοποιηθεί. Αυτό δήλωσε ο κ. Ξένος, σημειώνοντας ότι θα επιδιώξει επικοινωνία με την αν. διευθύντρια της δομής ώστε να διευκρινιστούν οι λόγοι διακοπής της λειτουργίας του προγράμματος στην περιοχή αυτή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Αλλά και ποια είναι η τύχη των ανθρώπων στους οποίους μέχρι πρότινος παρεχόταν φροντίδα μέσω του «Βοήθεια στο σπίτι» και εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια. Δυνατότητα ο Δήμος να εντάξει και αυτή την ζώνη στο δικό του πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», δεν έχει με το υπάρχον προσωπικό, ξεκαθαρίζει ο αντιδήμαρχος. Πρέπει, όμως να βρεθεί άμεσα λύση και για τους ανθρώπους αυτούς, τόνισε.

Το Κέντρο Κοινότητας

Πέραν της σταθερής μονάδας που ήδη λειτουργεί και επιτελεί πολύ σημαντικό έργο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα επιδιώξει να οργανώσει και κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας, εντάσσοντάς το στο ΕΣΠΑ. Οι προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού (3 άτομα) έχουν ήδη ζητηθεί από το ΑΣΕΠ.

15 άστεγοι στο Δήμο

Μέσα από την Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας έχουν εντοπιστεί και παρέχεται η αναγκαία μέριμνα σε 15 άτομα που στερούνται στέγης. Το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνει για λογαριασμό τους όλη τη γραφειοκρατία προκειμένου να λαμβάνουν τα κρατικά επιδόματα που δικαιούνται, περίθαλψη και στέγη με συνδρομή και ιδιωτών.

Κάποιες από τις περιπτώσεις των αστέγων χρήζουν και ειδικού χειρισμού λόγω της επιβαρυμένης ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δομές υποδοχής αστέγων και ο Δήμος αναγκάζεται να απευθυνθεί σε αντίστοιχες δομές εκτός Κρήτης για να τακτοποιήσει κάποιον άστεγο. Σήμερα κανείς απ’ όλους αυτούς δεν κοιμούνται στο δρόμο, αλλά έγκειται και στους ίδιους να αποδεχτούν να διαμείνουν σε χώρους που τους προσφέρονται, εξήγησε ο κ. Ξένος.

Θύματα κακοποίησης

Τα θύματα κακοποίησης λόγω ενδοοικογενειακής βίας, όπως και οποιοδήποτε περιστατικό που χρειάζεται κοινωνική στήριξη από το Δήμο, ως πρώτη «καταφυγή» έχουν το Κέντρο Κοινότητας, στην οδό Αναπαύσεως. Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου κάνουν τον πρώτο χειρισμό κάθε περιστατικού, εφόσον τους ζητηθεί συνδρομή, καταγράφοντας το περιστατικό και κάνοντας έρευνα πως μπορεί να αντιμετωπιστεί κάθε περίπτωση. Το κέντρο διαθέτει τρεις κοινωνικούς λειτουργούς (δυστυχώς η θέση της παραιτηθείσας ψυχολόγου, δεν έχει καλυφθεί), που διενεργούν έρευνα για κάθε περιστατικό που φθάνει ως εκεί, δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες και ανάλογα παραπέμπεται σε άλλη Υπηρεσία ή δομή, εφ’ όσον χρειαστεί.

Συνολικά τα περιστατικά που χειρίζεται το Κέντρο Κοινότητας υπολογίζονται στα 250/ μήνα. Η δομή και οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινότητας προσφέρουν πολύτιμο έργο και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που λήγει τέλος του 2027. Λογικά, θα ανανεωθεί και μετά το τέλος του 2027, είπε ο αντιδήμαρχος.

Η Κοινωνική Υπηρεσία

Πέραν των άλλων, η Κοινωνική Υπηρεσία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση υποθέσεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Υποθέσεις που αφορούν οικογενειακές υποθέσεις, παραμέληση ατόμων, ενδοοικογενειακή βία, παραβατικά παιδιά κά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος από 6-7 υποθέσεις κάθε μήνα, οι υποθέσεις τις οποίες η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου καλείται πλέον να διερευνήσει και να συντάξει εκθέσεις τις οποίες στη συνέχεια καταθέτει στην Εισαγγελία, έχουν τριπλασιαστεί σήμερα.

ΚΑΠΗ

Ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο, αν είναι ικανοποιημένος από την λειτουργία και ανάπτυξη των δύο ΚΑΠΗ που λειτουργούν στο Δήμο. Και αν μπορεί να γίνει κάτι επιπλέον ώστε να καταστούν πιο δραστήρια και εξωστρεφή, με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία αφού, ως γνωστόν, τα μέλη τους διαθέτουν συμπυκνωμένη εμπειρία ζωής, δεξιότητες σε τέχνες και τεχνικές που χάνονται και που μπορούν να διδάξουν, ιστορίες και πληροφορίες για την τοπική ιστορία και παράδοση που μπορούν να καταγραφούν για να διασωθούν κλπ.

Ο κ. Ξένος είπε ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα ίσως. Σε κάθε ΚΑΠΗ απασχολούνται από μια κοινωνική λειτουργός και μία φροντίστρια οι οποίες έχουν διάθεση και προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους συμμετέχοντες ηλικιωμένους.

Σε κάθε ΚΑΠΗ είναι εγγεγραμμένα από 250 περίπου μέλη, χωρίς να είναι όλα ενεργά. Μεγάλη συμμετοχή σημειώνεται στις εκδρομές που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ. Επίσης είναι σημαντική η συνεισφορά εθελοντών επαγγελματιών που ενισχύουν τα ΚΑΠΗ κάνοντας γυμναστική, χορό, μουσική και τραγούδι.

Υπάρχει πρόθεση πάντως από τη δημοτική αρχή να ενισχύσει τις δομές και μέσα από την τροποποίηση του Κανονισμού τους μέσα στον Οργανισμό του Δήμου, είπε ο αντιδήμαρχος. Απαιτείται εθελοντική συμμετοχή και επαφή με τους ηλικιωμένους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους νέους.

Την 1η Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα 3ης Ηλικίας- στο ΚΑΠΗ Νεάπολης θα γίνει εκδήλωση και μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου θα επισκεφθούν το ΚΑΠΗ. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου στις 8 Οκτωβρίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ