Ήταν όλοι εκεί. Συμπαίκτες, φίλοι, παράγοντες, συγγενείς, απλοί φίλαθλοι. Όλοι όσοι ήξεραν, συνεργάστηκαν ή απλώς γνώριζαν τον Μάνο Φανουράκη. Στο γήπεδο του Κρούστα, έναν χώρο που δεν ήταν απλώς ένα αθλητικό σημείο συνάντησης, αλλά ένα κομμάτι της ζωής του, γράφτηκε ένα συγκινητικό κεφάλαιο μνήμης, αγάπης και βαθιάς ανθρώπινης συγκίνησης. Έναν χρόνο μετά τον άδικο και πρόωρο χαμό του, κανείς δεν τον ξέχασε. Και κανείς δεν πρόκειται να τον ξεχάσει.

-Δείτε φωτογραφικό υλικό μέσα από την κάμερα της “Α” πατώντας στην εικόνα που ακολουθεί και διαβάστε περισσότερα στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Δευτέρας.

