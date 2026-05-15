Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί κολυμβητικοί αγώνες δημοτικών και γυμνασίων στο δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας», προσφέροντας στιγμές χαράς, ενθουσιασμού και ευγενούς άμιλλας στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν.

Οι αγώνες συγκέντρωσαν μεγάλο ενδιαφέρον, με τα παιδιά να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα στην πισίνα, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκαν και αρκετοί αθλητές και αθλήτριες του ΝΟΑΝ, οι οποίοι ξεχώρισαν με την αγωνιστική τους παρουσία, μεταφέροντας παράλληλα το θετικό κλίμα και την αγάπη τους για την κολύμβηση στους συμμαθητές τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι πολλά παιδιά δοκίμασαν για πρώτη φορά το αγώνισμα της κολύμβησης σε αγωνιστικές συνθήκες και έδειξαν να ενθουσιάζονται από τη διαδικασία. Τα χαμόγελα, οι πανηγυρισμοί και η συμμετοχικότητα κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία του σχολικού αθλητισμού και της επαφής των νέων με τον υγιή ανταγωνισμό.

Συμμετείχαν ανά αγώνισμα στα δημοτικά

Αγόρια

50 μ. πρόσθιο: Γιάννης Κουφάκης (3ο δημοτικό) και Ρούσος Κοκκίνης-Πολυχρονάκης (5ο δημοτικό)

50 μ. ελεύθερο: Μαλακιαν Ευάγγελος (3ο δημοτικό), Μπουρμπάκης Νικόλαος (2ο δημοτικό), Κουργιαντάκης Αντώνιος (3ο δημοτικό), Αλετράς Μάριος (3ο δημοτικό)

50 μ. πεταλούδα: Λαπιδάκης Δημήτριος (4ο δημοτικό), Μουμτζής Γεώργιος (2ο δημοτικό), Συλλιγαρδάκης Εμμανουήλ (3ο δημοτικό), Μαγραπιδάκης Κωνσταντίνος (5ο δημοτικό)

Κορίτσια

50μ. πεταλούδα: Πέτρου Νεφέλη (2ο δημοτικό)

50μ. ελεύθερο: Τακάκη Μαρία Ελένη (4ο δημοτικό), Ευθυμίου Μαργαρίτα (4ο δημοτικό), Γάλλου Άρτεμις (1ο δημοτικό), Ζαχαριά Ιωάννα (5ο δημοτικό), Μιχαηλίδου Ευτυχία(5ο δημοτικό)

50μ. πρόσθιο: Ζωγραφάκη Μαρία (2ο δημοτικό), Χαλκιαδάκη Βαλέρια (1ο δημοτικό), Μαυρικάκη Γεωργία (2ο δημοτικό), Δατσέρη Ελένη (4ο δημοτικό)

Συμμετείχαν ανά αγώνισμα στα γυμνάσια

100μ. μικτή ατομική

Αγόρια, Καπανταϊδάκης, Ευθυμίου, Τοζάι, Χαλκιαδάκης

Κορίτσια, Μουμτζή, Αλεξάκη, Φαζού, Κ.Χαλκιαδάκη, Μ.Χαλκιαδάκη

50 μ. ελεύθερο

Αγόρια, Καροφυλάκης, Κατρίνης

Κορίτσια, Κρομμύδα, Λουκάκη, Καμαράτου, Φουντουλάκη, Χριστοδουλάκη