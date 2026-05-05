Από τον Ναυτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Έχουμε μπει δυναμικά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με όλα τα τμήματα του Ομίλου να λειτουργούν κανονικά!

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν τα τμήματα εκμάθησης για μικρές ηλικίες, τα οποία ξεκινούν καθημερινά από τις 16:00 και ήδη συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται συνεχώς νέα γκρουπ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών.

Βασική επιδίωξη του Ομίλου μας είναι η σωστή εισαγωγή των παιδιών στο υγρό στοιχείο, η εκμάθηση της κολύμβησης με ασφάλεια και μεθοδικότητα, καθώς και η καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης και ένταξης στα αγωνιστικά τμήματα, ανάλογα με την πορεία και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στη γραμματεία του Ομίλου (17:00–19:00).

Υπεύθυνοι προπονητές των τμημάτων είναι οι: Φώτης Φωτάκης, Μανόλης Τσαμπανάκης, Ελένη Καρδαμάκη, Δημήτρης Λουκάκης, Ανδρονίκη Μάζη.

Ο Όμιλος μας συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης της αθλητικής του δραστηριότητας, προσκαλώντας νέα μέλη να ενταχθούν σε ένα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον άθλησης.