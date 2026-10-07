Nations League: Η ανίκητη Ισπανία και η μεγάλη βραδιά του Κέιν

Η «Ρόχα» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ εναντίον της Κροατίας (βασικός ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ) στο Σπλιτ, ανέτρεψε το σκορ 1-2 με τον Μερίνο και επέκτεινε το αήττητο σερί-ρεκόρ στους 42 αγώνες. Έτσι έφτασε τους 12 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Nations League μέσω του 3ου ομίλου της League A.
Μαζί της θα είναι και η Αγγλία, έστω κι αν χρειάζεται τυπικά ακόμα έναν βαθμό, μετά το 3-0 επί της Τσεχίας στη μεγάλη βραδιά του Χάρι Κέιν. Ο 33χρονος φορ έφτασε τις 125 συμμετοχές και έπιασετον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ο οποίος «αναπαυόταν» στη πρώτη θέση εδώ και 36 χρόνια, από τον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990! Ο Κέιν το γιόρτασε με ακόμα δύο γκολ, με τα οποία έφτασε τα 91 και οδεύει ολοταχώς για τα 100 με τα «Τρία Λιοντάρια».
Η Ελβετία με το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας έκανε το «4 στα 4» εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A έχοντας στη σύνθεσή της τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE A
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Βέλγιο 4-1
(77′ Ντουέ, 81′ Σερκί, 88′, 90’+1 Ολίσε – 35′ Λουκεμπάκιο)
Ιταλία-Τουρκία 3-1
(26′ Σκαμάκα, 64′ Καλαφιόρι, 87′ Φρ. Εσπόζιτο – 61′ Σιμσίρ)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ολλανδία-Σερβία 2-1
(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε – 35΄ Τσβέτκοβιτς)
ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
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Κροατία-Ισπανία 1-2
(17΄ Πέρισιτς – 61΄,89΄ Μερίνο)
Αγγλία-Τσεχία 3-0
(27΄αυτ. Κούφαλ, 40΄,59΄ Κέιν)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1
(38΄ Κανσέλο – 36΄ Άγερ)
Ουαλία-Δανία 0-1
(73΄πεν. Χόιλουντ)
LEAGUE B
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ελβετία-Β. Μακεδονία 3-0
(43΄ Ρίντερ, 74΄ Μανζαμπί, 81΄ Εντόι)
Σκωτία-Σλοβενία 1-2
(31΄ Κρίστι – 57΄ Μάτκο, 71΄ Στουρμ)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2
(83′ Γιάρεμτσουκ – 52′ Τοτ, 85′ Τσίνγκερ)
Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
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Κόσοβο-Αυστρία 1-1
(70′ Ασλάνι – 85′ Λανγκ)
Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1
(39΄πεν. Πάροτ – 47΄ Πέρετζ)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ρουμανία-Σουηδία 0-1
(13′ Γιόκερες)
Βοσνία-Πολωνία 1-0
(84′ πέν. Μπάσιτς)
LEAGUE C
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1
(11΄,90+3΄πεν. Ασλάνι – 66΄ Λαζάρι)
Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0
(1΄ Σουμάνσκι)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Κύπρος-Λετονία 2-1
(71′ Κωστή, 90’+4 Έντουαρντς – 57′ Ντασκέβικς)
Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
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Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 2-2
(68΄ Μάλι, 76΄ Άλιπ – 22΄ Κνούντσεν, 63΄ Τούρι)
Μολδαβία-Σλοβακία 0-4
(8΄ Στρέλετς, 44΄ Σούσλοφ, 60΄ Χάντσκο, 75΄ Χαράσλιν)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2
(19΄ Μπάλοφ, 34΄ Ίλιεφ)
Εσθονία-Ισλανδία 0-0
LEAGUE D
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Μάλτα-Ανδόρα 1-0
(49′ Τέουμα)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0
(25′ Καϊμπουλάεφ)
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