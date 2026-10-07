Nations League: Η ανίκητη Ισπανία και η μεγάλη βραδιά του Κέιν

Η Ισπανία το… βιολί της και ο Χάρι Κέιν το δικό του!

Η «Ρόχα» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ εναντίον της Κροατίας (βασικός ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ) στο Σπλιτ, ανέτρεψε το σκορ 1-2 με τον Μερίνο και επέκτεινε το αήττητο σερί-ρεκόρ στους 42 αγώνες. Έτσι έφτασε τους 12 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Nations League μέσω του 3ου ομίλου της League A.

Μαζί της θα είναι και η Αγγλία, έστω κι αν χρειάζεται τυπικά ακόμα έναν βαθμό, μετά το 3-0 επί της Τσεχίας στη μεγάλη βραδιά του Χάρι Κέιν. Ο 33χρονος φορ έφτασε τις 125 συμμετοχές και έπιασετον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ο οποίος «αναπαυόταν» στη πρώτη θέση εδώ και 36 χρόνια, από τον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990! Ο Κέιν το γιόρτασε με ακόμα δύο γκολ, με τα οποία έφτασε τα 91 και οδεύει ολοταχώς για τα 100 με τα «Τρία Λιοντάρια».

Η Ελβετία με το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας έκανε το «4 στα 4» εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A έχοντας στη σύνθεσή της τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 4-1

(77′ Ντουέ, 81′ Σερκί, 88′, 90’+1 Ολίσε – 35′ Λουκεμπάκιο)

Ιταλία-Τουρκία 3-1

(26′ Σκαμάκα, 64′ Καλαφιόρι, 87′ Φρ. Εσπόζιτο – 61′ Σιμσίρ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Ολλανδία-Σερβία 2-1

(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε – 35΄ Τσβέτκοβιτς)

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Κροατία-Ισπανία 1-2

(17΄ Πέρισιτς – 61΄,89΄ Μερίνο)

Αγγλία-Τσεχία 3-0

(27΄αυτ. Κούφαλ, 40΄,59΄ Κέιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1

(38΄ Κανσέλο – 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία 0-1

(73΄πεν. Χόιλουντ)

LEAGUE B

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Ελβετία-Β. Μακεδονία 3-0

(43΄ Ρίντερ, 74΄ Μανζαμπί, 81΄ Εντόι)

Σκωτία-Σλοβενία 1-2

(31΄ Κρίστι – 57΄ Μάτκο, 71΄ Στουρμ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2

(83′ Γιάρεμτσουκ – 52′ Τοτ, 85′ Τσίνγκερ)

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Κόσοβο-Αυστρία 1-1

(70′ Ασλάνι – 85′ Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1

(39΄πεν. Πάροτ – 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Ρουμανία-Σουηδία 0-1

(13′ Γιόκερες)

Βοσνία-Πολωνία 1-0

(84′ πέν. Μπάσιτς)

LEAGUE C

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1

(11΄,90+3΄πεν. Ασλάνι – 66΄ Λαζάρι)

Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0

(1΄ Σουμάνσκι)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

———

Κύπρος-Λετονία 2-1

(71′ Κωστή, 90’+4 Έντουαρντς – 57′ Ντασκέβικς)

Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 2-2

(68΄ Μάλι, 76΄ Άλιπ – 22΄ Κνούντσεν, 63΄ Τούρι)

Μολδαβία-Σλοβακία 0-4

(8΄ Στρέλετς, 44΄ Σούσλοφ, 60΄ Χάντσκο, 75΄ Χαράσλιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2

(19΄ Μπάλοφ, 34΄ Ίλιεφ)

Εσθονία-Ισλανδία 0-0

LEAGUE D

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Μάλτα-Ανδόρα 1-0

(49′ Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

———-

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0

(25′ Καϊμπουλάεφ)

www.real.gr