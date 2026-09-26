Στη σύλληψη ενός 56χρονου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του 56χρονου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 113 τσιγάρα κάνναβης, καθώς και συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 237 γραμμαρίων.

Ο 56χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.