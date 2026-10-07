Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή της Α’ Γυμνασίου και την υπόθεση να οδηγεί σε συνολικά οκτώ συλλήψεις.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες, Τρίτη, και, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε προηγηθεί ένταση μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο 12χρονος φέρεται να δέχθηκε λεκτική επίθεση από άλλους μαθητές, ωστόσο η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Μετά το τέλος των μαθημάτων, ο 12χρονος βγήκε από το σχολείο και, σε απόσταση λίγων μέτρων από το σχολικό συγκρότημα, δέχθηκε επίθεση από δύο ανηλίκους, ηλικίας 12 και 13 ετών.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ αστυνομική πηγή, οι δύο μαθητές φέρονται να τον χτύπησαν με μπουνιές, ενώ την ίδια ώρα ένας ακόμη 12χρονος κατέγραφε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια το ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου να προχώρούν στην ταυτοποίηση των ανηλίκων και στη σύλληψη τριών μαθητών.

Παράλληλα συνελήφθησαν πέντε γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε οκτώ.

Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην επίθεση σε βάρος του 12χρονου. Εξετάζεται παράλληλα η καταγραφή του περιστατικού με κινητό και η δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα που αφορούν σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου, ενώ διερευνώνται και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Από την αστυνομική ενημέρωση προκύπτει επίσης ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο 12χρονος δεν φέρεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό από την επίθεση.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού, η αλληλουχία όσων προηγήθηκαν και ο ρόλος που είχε καθένας από τους εμπλεκόμενους ανηλίκους.

Ν.Σ.