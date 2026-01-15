Από τις 19 έως τις 26 Ιανουαρίου το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εισέρχεται σε φάση κρίσιμων έργων αναβάθμισης, με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο του κεντρικού διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Κατά το διάστημα αυτό, οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται μόνο από τον λοξό διάδρομο και αποκλειστικά με ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου ATR, σε ημερήσιες ώρες, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει τροποποιήσεις, μεταφορές ή και αναστολές δρομολογίων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση του οδοστρώματος, βελτίωση αποστράγγισης, φωτισμού και σήμανσης, κρίσιμες παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενόψει μιας ιδιαίτερα απαιτητικής τουριστικής περιόδου. Παρά το προσωρινό κλείσιμο, το αεροδρόμιο θα συνεχίσει να λειτουργεί με ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες.

Τα έργα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό συνολικής αναβάθμισης των υποδομών του αεροδρομίου, που λειτουργεί εδώ και χρόνια στα όρια των δυνατοτήτων του, έως την οριστική μετάβαση στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, οι παρεμβάσεις θεωρούνται αναγκαία επένδυση στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία του αερολιμένα.