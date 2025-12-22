Μία ακόμα θαυμάσια συναυλία, μας πρόσφεραν τα χορωδιακά σύνολα του Δήμου Αγίου Νικολάου, το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ. Απολαύσαμε όμορφες μελωδίες και τραγούδια των Χριστουγέννων, απ’ όλο τον κόσμο, αρχικά από την Παιδική Χορωδία και μετά από τη Νεανική και τη Μικτή Χορωδία.

Την επιμέλεια του προγράμματος είχε ο εξαιρετικός μαέστρος Μανώλης Κανακάκης που ήταν και στο πιάνο. Συμμετείχαν επίσης οι μουσικοί Χρήστος Ζιούτης (βιολί) και ο Αλέξανδρος Κανακάκης (λαούτο στεριανό, μαντολίνο, πνευστά). Η επιμέλεια και η ανάγνωση των κειμένων ήταν από το Νίκο Τζώρτζη, με το γνωστό άψογο πάντα τρόπο του.

