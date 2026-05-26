Η σχετική ανακοίνωση του ΑΟΑΝ αναφέρει:

Ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Σουργιά, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Ηρακλειώτης τεχνικός επιστρέφει για τη δεύτερη θητεία του στον «κυανόλευκο» πάγκο, έπειτα από την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία του για δυόμιση σεζόν κατά την περίοδο 2019-2022. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα μας πρωταγωνίστησε στη Γ’ Εθνική, διεκδικώντας δύο φορές την κορυφή του ομίλου της, ενώ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας, φτάνοντας έως τη φάση των «16». Παράλληλα, κατέκτησε το Super Cup 2020/2021 και το Κύπελλο ΕΠΣ Λασιθίου 2021/2022.

Στη συνέχεια, ο κ. Σουργιάς συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία με τον Γιούχτα, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής και στην άνοδο στη Super League 2, τον οποίο και καθοδήγησε στην επαγγελματική κατηγορία. Ακολούθως, εργάστηκε στα τεχνικά επιτελεία της ΠΑΕ Χανιά, της ΑΕ Λάρισας και, πιο πρόσφατα, του Ηρακλή, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League 2.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τους Νέους Ηροδότου, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε συνεργάτης και γυμναστής των ομάδων Κ20 και Κ15 του Εργοτέλη. Επιπλέον, υπήρξε μέλος των τεχνικών επιτελείων του Ερμή Ζωνιανών, του ΑΟΧ/Κισσαμικού και του Ηροδότου στον οποίο εργάστηκε και ως πρώτος προπονητής, όπως και στον Ρωμανό και στον ΠΑΟ Κρουσώνα.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Νίκο Σουργιά στην οικογένεια της ομάδας μας και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του