Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2026 ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Σισίου, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στο γραφικό Λιμάνι του Σισίου.

Η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στην Κρητική Γαστρονομία, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε κατοίκους και ξένους επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εκλεκτά εδέσματα που προσφέρουν ευγενικά τα ξενοδοχεία της περιοχής: Vasia Hotels, Enorme Hotels, Maritimo Beach Hotel, Grecotel Meli Palace και Kalimera Kriti Hotel & Village Resort.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς θα πλαισιώσουν μουσικά το Κρητικό Συγκρότημα των Μανόλη Κοκολάκη, Δημήτρη Κοκολάκη, Δημήτρη Καλλιωράκη και Νάσου Μουταφτσίδη, ενώ συμμετέχει δυναμικά η Σχολή Κρητικών Χορών «Κουντούρη».

Ώρα προσέλευσης : 18:00