Ανοιχτό θα παραμείνει έως τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” στο Ηράκλειο, μετά από απόφαση των αγροτών που βρίσκονται από το πρωί στον χώρο πραγματοποιώντας κινητοποίηση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σε συνέλευση που πραγματοποίησαν νωρίτερα, ενημέρωσαν τους πολίτες και τους ταξιδιώτες πως οι πύλες του αεροδρομίου θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις και η επιβατική κίνηση.

Ωστόσο, οι αγρότες προανήγγειλαν ότι θα επανέλθουν την Τρίτη το πρωί, οπότε και σχεδιάζουν να κλείσουν εκ νέου την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεών τους.