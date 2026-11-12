Μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί η πρόκληση για κατάθεση προτάσεων ιδιωτικών φορέων στο πρόγραμμα Leader. Ήδη η Αναπτυξιακή Λασιθίου έχει αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη σχετική πρόσκληση, για έκφραση σύμφωνης γνώμης.

Όσον αφορά το κομμάτι του προγράμματος για τα επενδυτικά σχέδια του Leader Αλιείας, το πρόγραμμα είναι ενιαίο για όλη την Κρήτη, με προϋπολογισμό 1.620.000 ευρώ. Έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Διαχείρισης Αλιείας του υπουργείου και εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει δοθεί το πράσινο φως για την δημοσίευση της πρόσκλησης και για το πρόγραμμα Αλιείας. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα Αλιείας ο Δήμος Αγίου Νικολάου σκοπεύει να εντάξει τη δημιουργία Κέντρου (Μουσείου) Αλατιού -Ακονιού, με αποκατάσταση του κτίσματος της «Χιόνας», δίπλα στις Αλυκές Ελούντας. Με την αποκατάσταση του, ερειπωμένου σήμερα, κτιρίου θα γίνει συγκέντρωση και ανάδειξη τεκμηρίων και πρακτικών που σχετίζονται με μια σημαντική παραγωγική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με την τοπική ιστορία.

Το κτίσμα είναι απλής κατασκευής από λιθοδομή, χωρίς στέγη, το οποίο αποτελούσε χώρο προσωρινής αποθήκευσης αλατιού μέχρι τη φόρτωση και την προώθησή του στα σημεία ανεφοδιασμού και τη διάθεσή του στην κατανάλωση, η οποία μέχρι το 1972, τελούσε υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Ελληνικού Μονοπωλίου του Δημοσίου.

Η «Χιόνα» αποτελεί απομεινάρι βιοτεχνικής- αποθηκευτικής υποδομής και συνδέεται επί μακρύ χρόνο με τις παραγωγικές μνήμες του τόπου μας. Η περιοχή της Ελούντας υπήρξε επί αιώνες κέντρο παραγωγής άλατος εξαιρετικής ποιότητας και ακονόπετρας που εξάγονταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Στους οργανωμένους εσωτερικούς χώρους που θα δημιουργηθούν στο Κέντρο, θα εκτεθούν ιστορικά τεκμήρια, εικονογραφικό και φωτογραφικό υλικό για τη διαδρομή και την εξέλιξη της σημαντικής τοπικής δραστηριότητας παραγωγής άλατος. Θα παρουσιάζονται με εποπτικό τρόπο πρακτικές που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση του πολύτιμου αυτού φυσικού προϊόντος και θα παρουσιάζεται η εξέλιξη του μοναδικού τοπίου και του φυσικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής της Ελούντας.

Το πρόγραμμα Αλιείας του Leader διαθέτει πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, γι’ αυτό θα υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων της Κρήτης στη διεκδίκηση ένταξης έργων. Η πρόταση του Δήμου θεωρείται ώριμη και ο Δήμος είναι έτοιμος να την καταθέσει μόλις δημοσιευτεί η πρόσκληση. Η ένταξη και υλοποίηση του έργου, που επιδιώκεται για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί, θα προσθέσει ένα σημαντικό χώρο προβολής δύο χαρακτηριστικών, παραδοσιακών ασχολιών στην περιοχή της Ελούντας, που δυστυχώς, έχουν εκλείψει, αλλά διατηρούνται ζωντανές στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής. Ως επισκέψιμος χώρος το «Μουσείο» θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια πολυσύχναστη, τουριστική διαδρομή.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ