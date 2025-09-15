Ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού:

Στο Δήμο Φαιστού πληροφορηθήκαμε με μεγάλη ανησυχία το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην λαϊκή αγορά των Μοιρών, κατά το οποίο εργαζόμενη γυναίκα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, δέχθηκε άγρια και απρόκλητη επίθεση στη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο δράστης προέβη σε λεκτική και σωματική επίθεση, με αποτέλεσμα η εργαζόμενη να υποστεί σοβαρότατους σωματικούς τραυματισμούς και ψυχολογικό σοκ.

Ως Δήμος Φαιστού καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και αυθαιρεσίας σε βάρος των εργαζομένων μας που υπηρετούν το κοινό καλό. Παρόμοιες αποτρόπαιες συμπεριφορές και επιθέσεις είναι απαράδεκτες και κατακριτέες. Ταυτόχρονα ως δημοτική αρχή επαναλαμβάνει το πάγιο και επιτακτικό αίτημά μας, για την παρουσία της Αστυνομίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η απρόσκοπτη εργασία του προσωπικού καθαριότητας, αλλά και η ομαλή διεξαγωγή της αγοράς προς όφελος όλων των πολιτών.

Στεκόμαστε αρωγοί με κάθε μέσο και τρόπο στο πλευρό της εργαζόμενης – θύμα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, παρέχοντάς της κάθε αναγκαία υποστήριξη, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η υγεία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Τα περιστατικά επιθέσεων και οι πράξεις «τραμπουκισμού» σε βάρος εργαζομένων της εν λόγω υπηρεσίας, δυστυχώς είναι συχνά, όπως διαπιστώνουμε. Επιπλέον, προκύπτουν σοβαρές καταγγελίες, ότι κατά τη διάρκεια καθαρισμού της λαϊκής αγοράς των Μοιρών, ορισμένοι οδηγοί κινούν οχήματα εντός του χώρου, παρά τις σχετικές προβλέψεις που δεν επιτρέπουν την κίνηση οχημάτων όσο διαρκεί η λειτουργία της ή οι εργασίες καθαριότητας, με αποτέλεσμα η έλλειψη σεβασμού να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες, τόσο για το προσωπικό καθαριότητας όσο και για τους δημότες.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε επίθεση σε βάρος εργαζομένων του Δήμου δεν μπορεί και δεν θα μείνει ατιμώρητη. Τονίζεται δε, ότι παρόμοια γεγονότα στο μέλλον, θα ακολουθούν απαρέγκλιτα τη νομική οδό, με στόχο την απόδοση ευθυνών και την τιμωρία τους θύτες.