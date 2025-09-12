Συνελήφθησαν, χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου τρεις ημεδαποί (51χρονη, 54χρονη και 35χρονος) για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Ειδικότερα, χθες πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τρία καταστήματα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και πραγματογνώμονα εταιριών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω ημεδαπές ως ιδιοκτήτριες των καταστημάτων και ο ημεδαπός ως προσωρινά υπεύθυνος, διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών. Βρέθηκαν συνολικά 11.597 απομιμητικά προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ) τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.