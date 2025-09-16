Διαρρήκτης εισέβαλε σε εκκλησία για να αρπάξει το παγκάρ. Έσπασε την κάμερα της εκκλησίας για να δράσει ανενόχλητος. Πρόκειται για έναν 44χρονο που «από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προέκυψε ότι είχε προβεί στην διάρρηξη δύο Ιερών Ναών χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα προκαλώντας όμως ζημιές σε εξωτερικές κάμερες και στο παγκάρι της Εκκλησίας. Σε έρευνα που ακολούθησε σε Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία και χρηματικό ποσό και συνελήφθη. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»