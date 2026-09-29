Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή δέχεται επίθεση η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το MEGA, το οποίο φαίνεται πως έχει τραβήξει η ίδια η δασκάλα, αποτυπώνεται η στιγμή που λογομαχεί με έναν άνδρα. Η λογομαχία είναι έντονη και μέσα σε δευτερόλεπτα ο άνδρας την χτυπά, με την ίδια να πέφτει στο έδαφος φωνάζοντας για βοήθεια.

Νωρίτερα είχε προκληθεί ένταση με τη διευθύντρια εκτός εαυτού να φωνάζει και να χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις κατά παιδιών 4 με 5 ετών επειδή είχαν κάνει ζημιές στο σχολείο.

«Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς την σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», λέει το περιβάλλον της νηπιαγωγού, σημειώνοντας:«Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία».

Η Ρομά μητέρα ενός παιδιού συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του Αυτοφώρου για απειλή και σωματική βλάβη.

Το βίντεο με τις φωνές στα νήπια

Όλα ξεκίνησαν όταν η διευθύντρια αντέδρασε έντονα για ζημιές που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, προκλήθηκαν στον χώρο του νηπιαγωγείου. Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει προς τα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!» και «Τα κάνατε σκ***, ντροπή!».

Όταν περαστικοί παρενέβησαν, διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά της προς τα παιδιά, η εκπαιδευτικός φέρεται να αντέδρασε με τον ίδιο έντονο τρόπο, λέγοντας σε έναν εξ αυτών: «Ό,τι θέλω να κάνω, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

«Για μια καρέκλα με κηρομπογιές» – Τι υποστηρίζει η οικογένεια

Σύμφωνα με την οικογένεια του 4χρονου κοριτσιού, αφορμή για το επεισόδιο ήταν μια καρέκλα που τα παιδιά έβγαλαν έξω για να παίξουν. Ο θείος της μικρής, Νίκος Καραγιαννόπουλος, περιγράφει όσα συνέβησαν:

«Επειδή τα πιτσιρίκια έβγαλαν έξω μια καρέκλα σχολείου για να κάτσουν να παίξουν και ένα από αυτά τη λέρωσε με κηρομπογιές, ξεκίνησε η διεύθυνση να ωρύεται και να βρίζει. Συγγνώμη κιόλας, να λέει τα παιδιά “σκατόπαιδα”».

Όπως αναφέρει, «περνούσαν οι περαστικοί και της έλεγαν “γιατί φωνάζεις πάνω στα παιδιά;”. Αυτή θα πληρώσει από την τσέπη της; Εγώ, εσύ και ο ένας και ο άλλος θα τα πληρώσουμε».

Ο κ. Καραγιαννόπουλος μεταφέρει επίσης μαρτυρίες για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της ανιψιάς του:

«Πετάχτηκε ένα πιτσιρίκι από το διπλανό σχολείο και είδε τη διευθύντρια να χτυπάει την ανιψιά μου στο χέρι και στο μάγουλο. Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο μάγουλο. […] Ενημερώσατε μετά τη μάνα του παιδιού. Ήρθε η μαμά να πάρει το παιδί, δεν της το έδινε. Μετά μπήκε μέσα ο μπαμπάς, έβγαλε το παιδί έξω με το ζόρι».

Αναφερόμενος στη συμπλοκή που ακολούθησε και στις μηνύσεις που υπέβαλε η διευθύντρια, ο θείος του παιδιού δήλωσε:

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη νηπιαγωγό; Όχι, ούτε καν! Την χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου, γονείς. Δεν την ακούμπησε κανένας άντρας».

Η μήνυση της διευθύντριας και ο ιατρικός έλεγχος

Μετά το περιστατικό και τη φερόμενη επίθεση που, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε από γονείς, η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση κατά του ζευγαριού. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της. Σε βάρος του πατέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μετά τον ιατρικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε η διευθύντρια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δεν διαπιστώθηκε κάποιο παθολογικό εύρημα.

«Στον Ερυθρό Σταυρό προσήλθε η γυναίκα και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινοεργαστηριακό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψε κανένα παθολογικό εύρημα και η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν διαπιστώθηκε ούτε κάταγμα στη μύτη», ανέφερε.

Πηγή: in.gr