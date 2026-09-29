Επειδή η επιτυχία μιας μεγάλης διοργάνωσης κρίνεται στις λεπτομέρειες, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που εργάζονται ακούραστα “πίσω από τα φώτα”, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω ένα ξεχωριστό και μεγάλο ευχαριστώ στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Γιώργο Μπελούκα για την άμεση ανταπόκριση, τον άψογο συντονισμό και τη διαρκή παρουσία του στην εκδήλωση εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος των “Κρητικών Μαγειρεμάτων” παρέμεινε καθαρός και φιλόξενος για όλους μας.

Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα.

Αντώνης Μαυρής

Αντιδήμαρχος Τουρισμού