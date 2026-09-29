Σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πορεία των αναπτυξιακών έργων στην Κρήτη, τις πολυεπίπεδες καθυστερήσεις που σημειώνονται σε έργα που έχει την ευθύνη το κράτος, αλλά και τη χρόνια έλλειψη εμπιστοσύνης από την κεντρική κυβέρνηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχώρησε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης στην πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων στο Ηράκλειο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις περιφερειακών συμβούλων και τοποθετούμενος στα θέματα των έργων, έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής του τοποθέτησης τις δυσκολίες στην υλοποίηση των μεγάλων υποδομών, τις χρηματοδοτήσεις που διαρκώς κινδυνεύουν με απώλεια λόγω γραφειοκρατίας και έλλειψης στήριξης στην αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος, καθώς και κάποιες τοπικές αντιδράσεις που συχνά βάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδιασμού.

Η παράκαμψη της Ελούντας

Ως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των παθογενειών, ο περιφερειάρχης ανέδειξε την περίπτωση της παράκαμψης Ελούντας. Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Μεραμπέλλου, για το οποίο όμως έστειλε ένα αυστηρό και ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: ο δρόμος πρόκειται να προχωρήσει και να υλοποιηθεί κανονικά, παρακάμπτοντας τα όποια μικροσυμφέροντα.

Αναλύοντας το ευρύτερο πλαίσιο, ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε με έμφαση πως οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια υπουργεία πλέον επιβάλλουν ταχύτητα. Απαιτείται άμεση δημοπράτηση των έργων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων. Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο συχνά διαψεύδει τον προγραμματισμό της Περιφέρειας, καθώς οι ατελείωτες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και οι τοπικές διαφωνίες κρατούν «ομήρους» σημαντικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών.

Εστιάζοντας ειδικότερα στο πολύπαθο έργο της παράκαμψης Ελούντας, έναν οδικό άξονα με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό της τάξεως των 7 εκατομμυρίων ευρώ, ο περιφερειάρχης υπενθύμισε στο ακροατήριο το ιστορικό της καθυστέρησης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια υποδομή που είχε φτάσει σε φάση δημοπράτησης ήδη από το 2010. Παρά ταύτα, οι διαδικασίες πάγωσαν και μπλοκαρίστηκαν από ορισμένους ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι προσέφυγαν νομικά ενάντια στην κατασκευή του έργου, καταδικάζοντας ουσιαστικά την περιοχή σε αναπτυξιακή στασιμότητα για περισσότερο από μία δεκαετία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση της αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Μαρίας Βάρδα. Η κ. Βάρδα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τη μελλοντική πορεία της υποδομής, επισήμανε τον ορατό κίνδυνο να υπάρξουν εκ νέου εμπόδια. Όπως εξήγησε η ίδια, καταγράφεται δυσαρέσκεια για τον σχεδιασμό και τη συγκεκριμένη μορφή που προβλέπεται να έχει ο δρόμος, εκφράζοντας φόβους πως η στάση αυτή θα οδηγήσει σε ένα νέο, επώδυνο μπλοκάρισμα του έργου.

Η απάντηση του Σταύρου Αρναουτάκη στις εύλογες ανησυχίες της αντιπροέδρου ήταν άμεση και κατηγορηματική και χωρίς περιθώρια παρερμηνειών. Απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο οπισθοχώρησης από την πλευρά της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης υποστήριξε πως οι συγκεκριμένες αντιδράσεις επί της ουσίας υποκρύπτουν την άρνηση ορισμένων παραγόντων να επιτρέψουν την κατασκευή. Διαμήνυσε ωστόσο σε αυστηρό τόνο ότι, από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, πως το έργο δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά θα προχωρήσει. Προς επίρρωση των δυσκολιών που έχει συναντήσει, μάλιστα, αποκάλυψε πως στο παρελθόν, και συγκεκριμένα την περίοδο 2013-2014, όταν επιχείρησε να συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο της περιοχής, με τον οποίο μοιράζονται το ίδιο επίθετο, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά ακόμη και να τον δεχτεί.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης στηλίτευσε την αντίληψη ότι πρέπει να μείνει χωρίς μια βασική οδική υποδομή η Ελούντα, ένας τουριστικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για μια περιοχή με τέτοια τεράστια προστιθέμενη αξία, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να υπάρχουν διόδια για να μπει κάποιος επισκέπτης. Είναι αδιανόητο λοιπόν το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο». Θέτοντας προ των ευθυνών τους όλους τους φορείς, τόνισε ότι ένα έτοιμο έργο επτά εκατομμυρίων δεν μπορεί να δημοπρατηθεί, όταν είναι τόσο σημαντικό για τον τόπο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ