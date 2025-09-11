Η Κρήτη μετράει ακόμη ένα θύμα στην άσφαλτο, καθώς ένα νέο δυστύχημα ήρθε να βυθίσει στο πένθος μια οικογένεια αλλά και να προκαλέσει συγκλονισμό στην τοπική κοινωνία. Θύμα αυτή τη φορά μια 23χρονη Ελληνίδα, η οποία σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Μάλια, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με άλλο δίκυκλο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, όταν η άτυχη κοπέλα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με δεύτερο δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο σημείο. Η σύγκρουση ήταν βίαιη και μοιραία, καθώς η 23χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ διενεργείται και προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στη νέα αυτή τραγωδία.

Η Κρήτη για μια ακόμη φορά μετράει νεκρούς στην άσφαλτο. Η συχνότητα με την οποία σημειώνονται τροχαία δυστυχήματα στο νησί, με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους, προκαλεί έντονο προβληματισμό και θλίψη. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για μεγαλύτερη προσοχή, η «αιμορραγία» στους δρόμους συνεχίζεται, αφήνοντας πίσω οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και μια κοινωνία που ζητά επιτακτικά λύσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.