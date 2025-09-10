Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζεται η συναυλία παραδοσιακής μουσικής με έντεχνο λόγο και ποίηση, με τις Μαρία Λούκα και Νίκη Ξυλούρη, στο Κηποθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στην Πύλη Βηθλεέμ, το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, στις 9:00μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες συνεχίζουν να δημιουργούν, να τραγουδούν, να αφηγούνται και να αντέχουν, η ανάγκη για αυθεντικές, βαθιά ανθρώπινες συνεργασίες είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σε μια εποχή που ζητά επανασυνδέσεις με τις ρίζες και ταυτόχρονα νέους τρόπους έκφρασης, η ιδέα μιας καλλιτεχνικής σύμπραξης ανάμεσα στη Νίκη Ξυλούρη και τη Μαρία Λούκα έρχεται σαν φυσική, αναγκαία χειρονομία.

Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία. Είναι μια συνάντηση δύο γυναικείων φωνών, που ενώνουν δυνάμεις για να μιλήσουν για το τραύμα, την αντοχή, τη μνήμη, την κοινότητα. Μια σύμπραξη λόγου και μουσικής, ρυθμού και σιωπής, ικανή να γεννήσει κάτι νέο – βαθιά πολιτικό και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο.

Συμμετέχουν:

Μαρία Λούκα-Νίκη Ξυλούρη

Γιώργος Ζαχαριουδάκης-πνευστά, πιάνο

Κωστής Κυριτσάκης-λύρα, τσέλο

Στέλιος Συκάκης-λαούτο

Νίκος Τριαλώνης-ηχοληψία

Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.