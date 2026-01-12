Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δύο άτομα (20χρονος ημεδαπός και 17χρονος αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε χώρους και οικίες που χρησιμοποιούν οι δύο άντρες και σε αποθηκευτικό χώρο και επιχείρηση του ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετικό όπλο,

(157) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

(18) κάλυκες,

σπαθί,

(2) μαχαίρια,

μικροποσότητα κάνναβης,

ζυγαριά,

κινητά τηλέφωνα,

(2) δίκυκλα άνευ πινακίδων κυκλοφορίας και (3) πάνελ φωτοβολταϊκών, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.