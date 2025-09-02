Συνελήφθησαν χθες βραδινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, δύο -2- αλλοδαποί ηλικίας 41 και 52 ετών, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τους δύο αλλοδαπούς, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αφού εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και έρευνα σε χώρο όπου διέμεναν.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-1- κιλό και -92- γραμμάρια κοκαΐνης

Χρηματικό ποσό -910- ευρώ ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

-3- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.