Με το Προεδρείο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματoς Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ συναντήθηκε σήμερα η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατόπιν αιτήματος που ζητήθηκε από το ΤΕΕ-ΤΑΚ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Γεώργιος Ταβερναράκης, η Αντιπρόεδρος Μαρια Λυδάκη, ο Γραμματέας Εμμανουήλ Καραλάκης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Τμήματος Μιχαήλ Χωραφάς και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Χαρά Τριαματάκη, Ανδρέας Σωμαράς , Μαρία Ρουκουνάκη και Ιωάννης Κλάδος.

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς και επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου.