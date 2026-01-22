Προσκαλούμε όλα τα παιδιά του σχολείου μας και εσάς στην παρουσίαση του βιβλίου της κ. Χαράς Κουλοπούλου, συγγραφέα και εκπαιδευτικού, με τίτλο: «Η σύντομη ιστορία ενός Σούπερ ήρωα».

Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 13:00, στο χώρο της «Ταξιδιάρικης Βιβλιοθήκης» μας.

Με την κ. Χαρά Κουλοπούλου θα γνωρίσουμε τον σούπερ-Σταύρο, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και θα τον ακολουθήσουμε στις περιπέτειές του.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος Eramsus+ «Inclusion-Συμπερίληψη» που διεξάγεται στο σχολείο μας.

Σας περιμένουμε!