Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, είχαν τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουν την έμπειρη Ψυχοπαιδαγωγό και Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια, κυρία Χαρά Κουκουράκη, εξειδικευμένη στη Συμβουλευτική κι Εκπαίδευση Γονέων κι Ενηλίκων.

Η επιμορφωτική αυτή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης του Συλλόγου Διδασκόντων, με τον πάγιο στόχο του σχολείου να παρέχει συνεχή υποστήριξη και κατάρτιση στο εκπαιδευτικό του προσωπικό, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας, ασφαλούς και θετικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές.

Το θέμα της διάλεξης, ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο: «Διαχείριση Συγκρούσεων και Αρμονική Συνεργασία στη Σχολική Κοινότητα».

Η κυρία Κουκουράκη ανέπτυξε με εξαιρετική σαφήνεια και επιστημονική τεκμηρίωση τρόπους για την αποτελεσματική διαχείριση των εντάσεων και των συγκρούσεων που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Παρουσίασε στο Σύλλογο Διδασκόντων σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για:

• Την αναγνώριση των βαθύτερων αιτιών των συγκρούσεων.

• Την εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής ακρόασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

• Την υιοθέτηση πρακτικών στρατηγικών που προάγουν την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή.

• Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα και να λάβουν άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις καθώς και εξειδικευμένες συμβουλές για συγκεκριμένα περιστατικά της καθημερινής σχολικής ζωής.

Η Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου και ο σύλλογος Διδασκόντων, εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την κυρία Χαρά Κουκουράκη για τη σημαντική της συνεισφορά και την άμεση και θετική της ανταπόκριση στο κάλεσμα του σχολείου. Ελπίζουμε αυτή η εποικοδομητική συνάντηση να αποτελέσει την αρχή μιας δημιουργικής συνεργασίας για τη συνεχή βελτίωση του κλίματος και τη δημιουργία ενός ασφαλούς, αρμονικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης για όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

Υπεύθυνοι διοργάνωσης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης :

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Μαθιουδάκης

Οι ενδοσχολικές συντονίστριες

Ανθούλα Κακαμπάκου, Παρασκευή Πάγκαλου