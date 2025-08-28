Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές έχουν ήδη ξεκινήσει να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι νέοι μόνιμοι διορισμοί πανελλαδικά και θεωρήσαμε σημαντικό να αναζητήσουμε πληροφορίες για τον δικό μας νομό, να καταγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί, τους νέους διορισμούς ενώ θεωρήσαμε καίριας σημασίας να αναδείξουμε τα οφέλη της σταθερής παρουσίας εκπαιδευτικών στα σχολεία. Έτσι, η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου κ. Γιώργο Μαμάκη για να μας ενημερώσει σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ο κ. Μαμάκης σε δηλώσεις του ομολόγησε ότι η πρόσληψη 89 νέων μόνιμων εκπαιδευτικών στο Λασίθι είναι μια στιγμή δικαίωσης και χαράς. Όπως σημείωσε «Για χρόνια η σχολική ζωή στο Λασίθι, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, έμοιαζε με έναν μαραθώνιο αβεβαιότητας. Μαθητές ξεκινούσαν τη σχολική χρονιά χωρίς δάσκαλο, γονείς αγωνιούσαν, οι εκπαιδευτικοί έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους αλλά συχνά μετακινούνταν από χρόνο σε χρόνο. Η έλευση 89 νέων μόνιμων συναδέλφων σημαίνει ότι πλέον τα παιδιά μας θα συναντούν σταθερά πρόσωπα στην τάξη τους και θα μπορούν να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης».

Ανασφάλεια

Του ζητήσαμε να μας δώσει μια εικόνα της καθημερινότητας και του τι ακριβώς συνέβαινε πριν από αυτούς τους διορισμούς. Ο κ.Μαμάκης θέλησε να δώσει ένα παράδειγμα αναφέροντας: «Σκεφτείτε ένα μικρό σχολείο στα ορεινά της Σητείας, ο Σεπτέμβριος ξεκινούσε, τα παιδιά έμπαιναν στις αίθουσες με χαρά, αλλά έλειπε ο δάσκαλος της τάξης τους. Οι πρώτες εβδομάδες περνούσαν με κάλυψη από συναδέλφους άλλων τάξεων, τα μαθήματα γίνονταν αποσπασματικά. Και όταν τελικά ερχόταν ο αναπληρωτής, μπορεί να χρειαζόταν μετά από λίγο να μετακινηθεί αλλού. Αυτό το σενάριο το ζήσαμε πολλές φορές». Επεσήμανε ότι, οι οικογένειες, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά ακόμη και μέσα στις πόλεις, ένιωθαν ανασφάλεια: «Θα έχει το παιδί μου δάσκαλο φέτος; Θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα;».

Σημερινή εικόνα

Θεωρήσαμε σημαντικό να σταθούμε στο σήμερα και το τι αλλάζει τώρα. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής, «Τώρα πια το σχολείο ξεκινάει με τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους. Οι 89 μόνιμοι συνάδελφοι κοντά στους άλλους 300 που διορίστηκαν την τελευταία πενταετία, θα μείνουν για χρόνια στον τόπο τους. Θα γνωρίσουν σε βάθος τα παιδιά, θα συνεργαστούν στενά με τους γονείς, θα γίνουν κομμάτι της κοινότητας. Η εκπαίδευση παύει να είναι μια προσωρινή λύση και αποκτά συνέχεια και προοπτική», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Κατανομή νέων διορισμών

Αναφορικά με την κατανομή των νέων διορισμών σχολίασε ότι «είναι μια κατανομή που καλύπτει το φάσμα των αναγκών μας. Έχουμε 30 δασκάλους, 24 νηπιαγωγούς, 12 νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, 7 δασκάλους ειδικής αγωγής, 5 εικαστικών, 5 φυσικής αγωγής, 3 θεατρικής αγωγής, 2 πληροφορικής και 1 μέλος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Δηλαδή, ενισχύεται και ο βασικός κορμός του σχολείου αλλά και τα μαθήματα που καλλιεργούν δημιουργικότητα, τέχνη, άθληση και ψηφιακές δεξιότητες. Είναι μια συνολική επένδυση στη μόρφωση των παιδιών μας».

Η σημασία της σταθερής παρουσίας

Τον ρωτήσαμε τι σημαίνει για ένα παιδί η σταθερή παρουσία του ίδιου δασκάλου ή νηπιαγωγού και μας απάντησε ότι «σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσο φανταζόμαστε. Το παιδί ξυπνάει το πρωί ξέροντας ότι στην τάξη θα βρει τον ίδιο άνθρωπο που το στήριξε χθες, που ξέρει τις ιδιαιτερότητές του, που έχει παρακολουθήσει την πρόοδό του. Χτίζεται εμπιστοσύνη. Αυτό δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό, είναι ψυχολογικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Σε μια μικρή κοινωνία, ο δάσκαλος δεν είναι απλώς εκπαιδευτικός· είναι καθοδηγητής, είναι στήριγμα, είναι πρότυπο».

19 νέοι μόνιμοι διορισμοί Ειδικής Αγωγής

Θέλαμε να σταθούμε και στην ειδική αγωγή και να μας αποτυπώσει την εξέλιξη των τελευταίων χρόνων. Σχολίασε ότι έχουν δώσει τεράστια σημασία στην ειδική αγωγή. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει βήματα στο να ιδρυθούν τμήματα ένταξης και να υποστηριχθούν μαθητές με αναπηρίες. Όμως η έλλειψη σταθερού προσωπικού δημιουργούσε συνεχείς διακοπές. «Φέτος, με 19 νέους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν τη συνεχή και εξειδικευμένη στήριξη που δικαιούνται. Και αυτό για μας είναι δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης.»

Αλλαγή προοπτικής

Ανέφερε ότι πέρα από την τάξη, αλλάζει η προοπτική στην ίδια την τοπική κοινωνία. «Ένας δάσκαλος που μένει μόνιμα σε ένα χωριό ή σε μια γειτονιά, συμμετέχει στη ζωή της. Συνεργάζεται με πολιτιστικούς συλλόγους, συμμετέχει σε δράσεις, γίνεται σημείο αναφοράς για τους νέους. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικό είναι για μια μικρή κοινότητα να ξέρει ότι το σχολείο της δεν θα αλλάζει πρόσωπα κάθε Σεπτέμβρη, αλλά θα έχει ανθρώπους που ριζώνουν εκεί. Αυτό ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δίνει κίνητρο σε οικογένειες να παραμείνουν ή και να επιστρέψουν στον τόπο τους».

Επεσήμανε ότι «Ο μόνιμος εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει έργα πολλών ετών, να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους, να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ή σε περιβαλλοντικές δράσεις. Δεν περιορίζεται στο «να βγει η χρονιά». Μπορεί να κοιτάξει μακροπρόθεσμα, να επενδύσει στο σχολείο, στους μαθητές και στην κοινότητα. Αυτό είναι ποιοτική εκπαίδευση», και αυτά όπως τόνισε για την εκπαιδευτική ποιότητα σημαίνουν συνέπεια και βάθος.

Συμβολική διάσταση

Σχολίασε ότι υπάρχει και συμβολική διάσταση με αυτή την εξέλιξη. «Οι μόνιμοι διορισμοί στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πολιτεία δεν εγκαταλείπει την περιφέρεια, δεν αφήνει τα σχολεία των ορεινών ή των νησιωτικών περιοχών στην τύχη τους. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης προς την τοπική κοινωνία. Και ταυτόχρονα, είναι μήνυμα προς τα παιδιά ότι η μόρφωση τους αξίζει σταθερή επένδυση» επεσήμανε ο Διευθυντής.



Το μήνυμα

Τον ρωτήσαμε το μήνυμα που θέλει να περάσει στους γονείς και μας είπε ότι «θέλω να τους πω με καθαρά λόγια ότι φέτος τα παιδιά τους θα μπουν στις τάξεις και θα βρουν τον δάσκαλό τους εκεί. Θα ξέρουν ότι αυτός ο δάσκαλος θα παραμείνει, θα τα στηρίξει, θα τα οδηγήσει βήμα–βήμα. Η αγωνία των γονιών «θα έχουμε δάσκαλο φέτος;» ανήκει πια στο παρελθόν. Η εκπαίδευση στο Λασίθι κάνει ένα άλμα σταθερότητας και ποιότητας». Θέλησε να περάσει το μήνυμα της εμπιστοσύνης, της αγκαλιάς και της στήριξης στο δημόσιο σχολείο. Θεωρεί ότι, «με τους 89 νέους μόνιμους διορισμούς, το σχολείο του Λασιθίου γίνεται πιο σταθερό, πιο ποιοτικό, πιο ανοιχτό στην κοινωνία. Η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά και το μέλλον της περιοχής μας. Γιατί ένα καλό σχολείο είναι πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας ανάπτυξης και προοπτικής για έναν τόπο».

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ