Ετοιμασίες γίνονται από τη Διεύθυνση της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης για το άνοιγμα της Σχολής τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Θα προηγηθεί η εξεταστική περίοδος για τους σπουδαστές που χρωστούν μαθήματα, η οποία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 του ίδιου μήνα. Στις 21 Οκτωβρίου ξεκινούν οι παραδόσεις μαθημάτων στην ΑΣΤΕΚ.

Συνολικά, από τις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις εισήχθησαν στην ΑΣΤΕΚ 133 σπουδαστές, είκοσι σπουδαστές λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά. Σε 10-15 σπουδαστές υπολογίζονται εκείνοι που θα «επιστρέψουν» για να φοιτήσουν φέτος, από εκείνους που είχαν επιλέξει να πάρουν αναβολή είτε λόγω στράτευσης ή για κάποιο άλλο δικαιολογημένο λόγο.

Το πρόβλημα, όμως, όπως επεσήμανε ο αν. Διευθυντής της ΑΣΤΕΚ Γιώργος Κλεισαρχάκης, είναι ότι η Σχολή δεν μπορεί να συγκρατήσει τους εισαγόμενους, η διαρροή των οποίων είναι πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικά από τους 153 εισαχθέντες την προηγούμενη χρονιά, στην σχολή παρέμειναν για να φοιτήσουν λιγότεροι από 50!!!

Τα Εργαστήρια της ΑΣΤΕΚ, όπως και πέρυσι, θα λειτουργήσουν στο κέντρο της πολης στο ξενοδοχείο Santa Marina.

Στέγη

Απαντώντας στην ερώτηση ποιοι είναι οι λόγοι που ωθούν τους εισαχθέντες στην ΑΣΤΕΚ να την εγκαταλείπουν σε τόσο μεγάλο ποσοστό, ο κ. Κλεισαρχάκης τόνισε ότι «οι λόγοι είναι γνωστοί και καταγεγραμμένοι πολλά χρόνια τώρα, αλλά φαίνεται ότι οι αρμόδιοι του υπουργείου δεν φαίνεται να το κατανοούν. Όταν λες ότι έχω ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ακόμη και στην Ουγκάντα να ήταν, ένα πιάτο φαγητό θα το δίνουν στους φοιτητές του. Και δεν λέω να τους το δίνουν τσάμπα, αλλά να το πληρώνουν στο αντίτιμο που το πληρώνουν όλοι οι φοιτητές. Αλλά εδώ δεν το δίνουν, οπότε ο σπουδαστής της ΑΣΤΕΚ το μετρά και το ξανασκέφτεται αν μπορεί να παραμείνει στη Σχολή και να φοιτήσει στον Άγιο Νικόλαο».

«Επίσης υπάρχει το ζήτημα της στέγασης. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί και τα προσφερόμενα διαμερίσματα έχουν περιοριστεί για τους γνωστούς λόγους. Αλλά με την οικονομική πίεση που υπάρχει σήμερα, ειδικά οι σπουδαστές που ανήκουν σε ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, λογικά, πρέπει να υπάρχει μέριμνα, να διαμείνουν σε μια φοιτητική εστία, πληρώνοντας ένα συμβολικό ποσό ή καθόλου. Εμείς εδώ δεν έχουμε καθόλου τέτοια δομή. Άρα ο σπουδαστής που ανήκει στην κατηγορία αυτή δεν θα εγγραφεί στη Σχολή. Γιατί και να ήθελε ένας σπουδαστής να κάνει τις σπουδές του εργαζόμενος παράλληλα, είναι πολύ δύσκολο γιατί το καθεστώς της λειτουργίας της Σχολής επιβάλλει υποχρεωτικές παρουσίες. Μέσα σε ένα δεκαήμερο απουσίας υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών και χάνει το εξάμηνο. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα, ο σπουδαστής αποβάλλεται μετά από 15 χαμένες ώρες. Περίπου 10-15 σπουδαστές μένουν από απουσίες κάθε εξάμηνο και υποχρεώνονται να κάνουν όλα τα μαθήματα του εξαμήνου εξ αρχής…», πρόσθεσε.

Σίτιση

Σε ό,τι αφορά τη σίτιση των σπουδαστών της ΑΣΤΕΚ, ο κ. Κλεισαρχάκης εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία σχετική διευθέτηση. Πριν από δύο χρόνια είχε γίνει μια κατ’ αρχήν συζήτηση με τον ιδιώτη πάροχο του σιτηρεσίου στη σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στα Λακώνια, ο οποίος είχε ζητήσει 6,50 ευρώ, με μια διευθέτηση να καταβάλει το Υπουργείο Τουρισμού το 50% του συνολικού κόστους και το άλλο 50% να το καταβάλει ο σπουδαστής, με τον όρο η παράδοση των μερίδων να γίνεται στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ γιατί το υπουργείο Τουρισμού δεν διέθεσε το απαιτούμενο κονδύλι και έτσι εγκαταλείφθηκε η πρόταση.

Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ θα μπορούσαν να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στα Λακώνια να σιτίζονται καταβάλλοντας 2,50 ευρώ κατ’ άτομο, που μαζί με τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ το κόστος ανά γεύμα θα ήταν 4,50 ευρώ, αλλά κανείς σπουδαστής δεν μπαίνει στη διαδικασία της μετακίνησης πήγαινε -έλα στα Λακώνια μόνο για το φαγητό, είπε ο αν. διευθυντής της Σχολής.

Σημειώνεται ότι στο διδακτικό δυναμικό της ΑΣΤΕΚ επανήλθε από φέτος η κ. Ευαγγελία Σημαντηράκη, η οποία είχε αποσπαστεί από τη Σχολή και για δύο χρόνια είχε τοποθετηθεί στη θέση της Εκτελεστικής Διευθύντριας του ΕΛΜΕΠΑ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ