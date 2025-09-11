Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο 5ο Νηπιαγωγείο και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Δύο σχολεία που βρίσκονται στη συνοικία «Σταυρός» της πόλης.