Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο 5ο Νηπιαγωγείο και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Δύο σχολεία που βρίσκονται στη συνοικία «Σταυρός» της πόλης.
