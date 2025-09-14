Εκδήλωση για την προβολή του μικρού μπλε καβουριού, που έχει εγκατασταθεί εδώ και πάνω από μια πενταετία πλέον στον Κόρφο της Ελούντας, με βράβευση των τριών «πρωτοπόρων» επαγγελματιών αλιέων της Ελούντας οι οποίοι πρώτοι εκείνοι το εντόπισαν και ανέδειξαν ως άξιο λόγου αλίευμα στην περιοχή, προγραμματίζεται να γίνει στην Ελούντα στις 4 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί, πιθανότατα, στην παραλιακή ταβέρνα του ξενοδοχείου «Domes of Elounda» κοντά στην Πλάκα. Οι αλιείς που πρόκειται να τιμηθούν είναι ο Νίκος Σφυράκης, ο Αντώνης Εγγλεζάκης και ο Γιώργος Υγειονομάκης ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή σήμερα. Για τον προγραμματισμό της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη με την ιχθυολόγο του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λασιθίου Ελένη Ψόχιου και τον Διοικητή του Λιμενικού Τμήματος Ελούντας πλωτάρχη Γεώργιο Πατεράκη, ο οποίος έκανε και τη σχετική πρόταση.

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, το μπλε καβούρι έχει πολλαπλασιαστεί κατά πολύ, έχει μειωθεί σε μέγεθος και αυτό αποδίδεται στην έντονη αλίευσή του – μέτρο που επιβάλλεται, όπως τόνισε η κ. Ψόχιου – για τον έλεγχο του πληθυσμού, δεδομένου ότι είναι «αδηφάγο» και εφόσον αφεθεί να πολλαπλασιαστεί ανεξέλεγκτα απειλούνται οι ισορροπίες στο εύθραυστο οικοσύστημα του κλειστού κόλπου, που ως γνωστόν αποτελεί «θερμοκοιτίδα» πολλαπλασιασμού της ιχθυοπανίδας της περιοχής και τα μπλε καβούρια, ως δεινοί κολυμβητές, σαρώνουν τα πάντα τρώγοντας ό,τι υπάρχει σε αυγά, προνύμφες και μικρά ψαράκια…

Σμήνη από καβούρια κολυμπούν!

Οι πληθυσμοί είναι τέτοιοι μέσα στον κόλπο, που όταν βγει κανείς με βάρκα κατά το σούρουπο, παρατηρεί ολόκληρα σμήνη από καβούρια να κολυμπούν λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού, περιέγραψε η ιχθυολόγος ως εμπειρία από μια τέτοια εξόρμηση που έκανε πρόσφατα για να εξετάσει τις συνθήκες που επικρατούν σε σχέση με το καβούρι κλπ.

Να μπουν στα μενού της περιοχής

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε πρόταση που έκανε ο κ. Πατεράκης γιατί ήδη το μπλε καβούρι έχει μπει στα μενού σε κάποιες ταβέρνες και εστιατόρια της περιοχής αλλά θέλουμε αυτό να το ενισχύσουμε, τόνισε η κ. Ψόχιου.

Ο κ. Πατεράκης εξήγησε ότι το μπλε καβούρι δεν έχει ακόμη μπει στις κουζίνες των περισσότερων καταστημάτων εστίασης και σε ελάχιστα ξενοδοχεία. Μάλιστα απευθύνθηκε και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γιάννη Προκοπάκη, ο οποίος άκουσε με ενδιαφέρον την πρόταση του κ. Πατεράκη, ο οποίος τόνισε ότι σε άλλες χώρες όπου επίσης υπάρχει το θεωρούν έδεσμα πολυτελείας με μεγάλη ζήτηση.

Δεν κυκλοφορεί στην τοπική ψαραγορά

Την καλοκαιρινή περίοδο δεν κυκλοφορεί στην τοπική ψαραγορά, γιατί απορροφάται και αξιοποιείται από καταστήματα εστίασης για την παρασκευή διαφόρων πιάτων. Κυκλοφορεί όμως την περίοδο του χειμώνα και ιδιαίτερα σε περιόδους νηστείας, εξήγησε η κ. Ψόχιου.

Εκδήλωση εξοικείωσης

Η εκδήλωση έχει στόχο την εξοικείωση με το μπλε καβούρι ως βρώσιμο αλίευμα υψηλής ποιότητας.

Το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση θα προσφέρει τη βραδιά της εκδήλωσης και πιάτα με παρασκευές βασισμένες στο μπλε καβούρι κλπ. Την εκδήλωση θα χρηματοδοτήσει η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου.

Απώτερος σκοπός είναι η προβολή του μπλε καβουριού και η αξιοποίησή του, όπως αντίστοιχα είχε γίνει στο παρελθόν και με το λεοντόψαρο.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, θα προσκληθούν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, αντιπεριφερειάρχες, ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι, το Επιμελητήριο Λασιθίου, το ΕΛΚΕΘΕ, εκπρόσωποι των συλλόγων επαγγελματιών αλιέων, εστίασης και διασκέδασης και ξενοδόχων, εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης κ.α.

ΝΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ