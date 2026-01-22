Την άμεση και επείγουσα εισαγωγή προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου του θέματος που αφορά την κατασκευή ανελκυστήρα σύνδεσης του παραλιακού με την οδό Μαραθώνος ζητά ο Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, Θωμάς Ν. Χαριτάκης.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έργο ήδη εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και για πρωτοκολλημένο αίτημα επιχειρηματία που απευθύνεται ρητά στους αιρετούς, το θέμα δεν έχει έως σήμερα εισαχθεί προς ενημέρωση ή συζήτηση στο Σώμα.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα λόγω της επικείμενης έναρξης της τουριστικής περιόδου, των δεσμεύσεων της επιχείρησης, αλλά και του δημόσιου χαρακτήρα του έργου, το οποίο αφορά την προσβασιμότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Ο κ. Χαριτάκης ζητά το θέμα να συζητηθεί άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η θεσμική λειτουργία και η έγκαιρη λήψη αποφάσεων