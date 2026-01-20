Βραβείο Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά του στον Πολιτισμό απονεμήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Λασιθίου, στον αγιογράφο π’ Θεμιστοκλή Ματθαιάκη. Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιάννης Σταμέλος, εξηγώντας το σκεπτικό του θεσμού των βραβεύσεων από την εταιρεία, είπε: «Είναι η ένατη συνεχή χρονιά εφέτος κατά την οποία η Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων για το νομό μας σε ξεχωριστή τελετή και να τους εκφράσει συμβολικά και ταπεινά την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτό που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο».

Ο παιδίατρος Τάσος Αναστασάκης απένειμε στον πατέρα Θεμιστοκλή Ματθαιάκη το τιμητικό δίπλωμα.

Ο πατέρας Θεμιστοκλής ευχαριστώντας για την τιμή που του έγινε δήλωσε ότι η προσπάθεια της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας της Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου που ξεκίνησε το 2012, επί του μακαριστού μητροπολίτη κυρού Νεκταρίου, συνεχίζεται με την αμέριστη συμπαράσταση του σημερινού μητροπολίτη κ. Γερασίμου, έδωσε και σε εκείνον την ευκαιρία να εργαστεί σε αυτήν.

Kαι πρόσθεσε: «Μου έκανε εντύπωση ως σπουδαστή, κάθε φορά που ξεφύλλιζα βιβλία και σε επισκέψεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπου παρατηρούσα ότι παντού υπήρχαν αρκετές εικόνες της Κρητικής Σχολής και Τέχνης. Αυτό μου έδωσε την ώθηση να ασχοληθώ περισσότερο με αυτή την Τέχνη. Όλες οι τεχνικές, όλες οι Σχολές της αγιογραφίας είναι καταπληκτικές, αλλά όταν αναλογιστούμε, μιας και μιλούμε για παράδοση και πολιτισμό, ότι και σε πολύ δύσκολα χρόνια που το έθνος μας ήταν σκλαβωμένο, κατάφερε να διατηρήσει ως αναμμένη λαμπάδα αυτή την Τέχνη και να κατορθώσει με αυτόν τον ωραίο τρόπο να διδάσκει, να κατηχεί τους πιστούς και να γίνει η Τέχνη αυτή διάκονος της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας»

Όπως ανέφερε, με την ευκαιρία αυτή, ο εφημέριος της Αγίας Τριάδος π’ Βασίλειος Περουλάκης, ο πατέρας Θεμιστοκλής Ματθαιάκης αγιογραφεί επί τοίχου τον μεγάλο ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου της πόλεώς μας και είναι αξιέπαινος γι’ αυτό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ