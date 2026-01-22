Με την ολοκλήρωση της θητείας μας και φτάνοντας στο τέλος αυτής της διαδρομής κλείνει ένας κύκλος διοίκησης, αλλά και μια περίοδος γεμάτη πρόσωπα, στιγμές, προσπάθεια και κοινά όνειρα. Χρόνια δημιουργικά, χρόνια που ο σύλλογος δεν ήταν απλά ένας θεσμός αλλά ζωντανός οργανισμός που ανέπνεε μέσα από τη συμμετοχή, τη στήριξη και την αγάπη σας.

Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά και ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε κάθε άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας αυτά τα χρόνια. Σε όσους μας πίστεψαν, αγκάλιασαν όλες τις εκδηλώσεις μας και τις έκαναν γιορτές μνήμης, τέχνης και συλλογικής προσπάθειας.

Κάθε εκδήλωση, κάθε συνάντηση, κάθε χειροκρότημα ήταν μια επιβεβαίωση ότι ο πολιτισμός ανήκει σε όλους και χτίζεται με την αγάπη και τη συνεργασία.

Ιδιαίτερη συγκίνηση μας γεμίζει το γεγονός ότι παραδίδουμε στο νέο Δ.Σ την ευθύνη της συνέχειας, αλλά και ένα ουσιαστικό έργο παρακαταθήκης και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, καρπό κόπου, διαφάνειας και συλλογικής προσπάθειας (χωρίς καμία επιχορήγηση από δήμο ή περιφέρεια). Το ποσο αυτό προορίζεται για τη δημιουργία εκθετηρίου υφαντικής και κεντητικής τέχνης. Ένα εκθετήριο που θα στεγάσει νήματα μνήμης, υφασμένα με υπομονή και αγάπη, ένα χώρο που δε θα σιωπά αλλά θα μιλά στις επόμενες γενιές.

Συγχαίρουμε το νέο Δ.Σ του συλλόγου, του ευχόμαστε καλή δύναμη, με έμπνευση και καθαρό βλέμμα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει με σεβασμό στο παρελθόν και ευθύνη για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Αποχωρούμε με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε, με την πίστη πως ότι καταφέραμε αυτά τα χρόνια ήταν αποτέλεσμα σεβασμού, εμπιστοσύνης και αγάπης στο σύλλογο και στην Ελούντα. Ο πολιτισμός μας δεν κληρονομείται απλώς, αλλά καλλιεργείται, προσφέρεται και παραδίδεται.

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό,

Το απερχόμενο Δ.Σ του προοδευτικού συλλόγου Ελούντας