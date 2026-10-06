Η έρευνα ESPAD 2024 (Ευρωπαϊκή Έρευνα για το Αλκοόλ και άλλες Ψυχοδραστικές Ουσίες στους Μαθητές (European School Survey Project on Alcohol and OtherDrugs) για τους 16χρονους στην Κρήτη καταγράφει μια αντιφατική εικόνα. Η έρευνα στην Κρήτη βασίστηκε σε 54 σχολεία όλων των τύπων.

● Μειώνεται το παραδοσιακό κάπνισμα και η χρήση παράνομων ουσιών εμφανίζεται συγκριτικά χαμηλότερη, αλλά αυξάνεται έντονα (56%), η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και θερμαινόμενων προϊόντων καπνού! Στο μέτωπο των παράνομων ουσιών, η Κρήτη διαφοροποιείται θετικά. Σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση της έρευνας, η περιφέρεια Κρήτης συγκαταλέγεται στις πέντε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε «αναλογικά καλύτερη θέση».

● Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το αλκοόλ: το 82% έχει πιει τον τελευταίο χρόνο, το 41% αναφέρει υπερβολική κατανάλωση μέσα στον τελευταίο μήνα και το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά. Παράλληλα, το 50% των 16χρονων δηλώνει ότι έχει βρεθεί ως επιβάτης σε όχημα με οδηγό που είχε καταναλώσει αλκοόλ.

● Το βασικό συμπέρασμα που επισημαίνει η έκθεση είναι ότι, παρ’ ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε ορισμένες μορφές εξάρτησης, παραμένουν σοβαροί κίνδυνοι από νέες μορφές καπνίσματος, την κατανάλωση αλκοόλ και κυρίως τις επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο.

ΛΕΩΝ.Κ.