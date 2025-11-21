Μια εξαιρετικά χρήσιμη και διαφωτιστική εκπαιδευτική εξόρμηση πραγματοποίησε το 1ο ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου / Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης, με τους μαθητές της Γ’ Τάξης του Τομέα Υγείας, ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών/τριών. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του μαθήματος της Νοσηλευτικής. .

Οι μαθητές έτυχαν θερμής υποδοχής από την κα Ειρήνη Ανδρεαδάκη, διευθύντρια της ΣΑΕΚ, και είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε καίρια τμήματα του νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι νέοι σπουδαστές μπόρεσαν να:

-Δουν από κοντά πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι θεωρητικές γνώσεις του επαγγέλματος του βοηθού νοσηλευτή και να αναγνωρίσουν τις μελλοντικές τους προκλήσεις.

-Κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τους ρόλους των διαφόρων κλινικών, όπως η Μαιευτική, η Παιδιατρική και η Παθολογική, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν όλες τους τις απορίες στους ειδικούς.

-Αντλήσουν κίνητρο και επαγγελματική έμπνευση από τους πεπειραμένους επαγγελματίες υγείας που μοιράστηκαν την εμπειρία τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται σε όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η επίσκεψη τόσο εποικοδομητική, με ιδιαίτερη μνεία στην κα Ανδρεαδάκη Ειρήνη, διευθύντρια της ΣΑΕΚ, την κα Αθανασία Δραγατσίκη (εκπαιδεύτρια ενηλίκων της ΣΑΕΚ), στην κα Γεωργία Κουτσουρούμπη, μαία, την προϊσταμένη της μονάδας τεχνητού νεφρού, κα Κασσωτακη Παρασκευή και την προϊσταμένη της παιδιατρικής κα Γαλανάκη Ευαγγελία.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγήτριες τους, κα Γεωργία Φραγκιαδάκη και Εύη Σιμοπούλου.