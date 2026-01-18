Μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για τη δράση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια της επιχειρηματικότητας, καθώς συνολικά 652 επενδυτικά σχέδια έχουν λάβει το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στις τουριστικές υποδομές του νησιού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ένα πρόγραμμα που αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες υποψήφιους επενδυτές. Το εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι η σημαντική αύξηση των εγκεκριμένων προτάσεων μετά τη διαδικασία των ενστάσεων.

Η αύξηση

«Η έγκριση 652 νέων τουριστικών επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρήτης και στη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του νησιού. Η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, που πλέον αγγίζει τα 230 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνει αφ’ ενός το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, αφ’ ετέρου την ποιότητα και την ωριμότητα των προτάσεων που κατατέθηκαν», τονίζει ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης και του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης.

«Ενώ αρχικά, τον περασμένο Ιούνιο, είχαν προκριθεί λιγότερες προτάσεις, η ενδελεχής εξέταση των ενστάσεων οδήγησε στην έγκριση επιπλέον 200 περίπου σχεδίων. Αυτή η εξέλιξη εκτινάσσει τον συνολικό αριθμό στις 652 νέες επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο νέων τουριστικών μονάδων και υπηρεσιών από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη», εξηγεί ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης.

«Για την Αναπτυξιακή Κρήτης, το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει μια στρατηγική που δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και στη μετάβαση του τουριστικού προϊόντος σε πιο ποιοτικά, “πράσινα” και ψηφιακά πρότυπα», σημειώνει. Σύμφωνα με τον κ. Χαριτάκη, «ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι επενδύσεις κατευθύνονται και σε περιοχές εκτός του παραδοσιακού τουριστικού άξονα, όπως η Νότια Κρήτη, συμβάλλοντας σε μια πιο ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Το επόμενο στοίχημα είναι η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, ώστε οι πόροι του ΕΣΠΑ να μετατραπούν σε πραγματική προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και ένα ισχυρότερο, πιο ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο για την Κρήτη».

Τα οφέλη

Ο οικονομικός αντίκτυπος για το νησί αναμένεται να είναι τεράστιος. Η εισροή κεφαλαίων δεν αφορά μόνο την ανέγερση καταλυμάτων, αλλά κινητοποιεί ολόκληρη την αλυσίδα της τοπικής οικονομίας: από τον κατασκευαστικό κλάδο και την ενέργεια, μέχρι την προμήθεια εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων, μόνιμων θέσεων εργασίας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή και η βαρύτητα της Κρήτης σε εθνικό επίπεδο. Με το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων στη χώρα να ανέρχεται στις 3.213, η Κρήτη καταφέρνει να συγκεντρώνει το 20,3% των επενδυτικών σχεδίων πανελλαδικά. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση του νησιού στον τουριστικό χάρτη, αλλά και την ωριμότητα του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που ήταν έτοιμο να καταθέσει πλήρεις και βιώσιμες προτάσεις.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στο Ρέθυμνο αλλά και στη Νότια Κρήτη, περιοχές που φαίνεται να επενδύουν δυναμικά στην αναβάθμιση του προϊόντος τους, ξεφεύγοντας από το μοτίβο του μαζικού τουρισμού και στρεφόμενες σε πιο ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας.

Για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Κρήτης, η επιτυχία του προγράμματος αποτελεί δικαίωση μιας στρατηγικής που θέτει στο επίκεντρο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι νέες αυτές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον που απαιτεί πλέον «πράσινες» προδιαγραφές, ενεργειακή εξοικονόμηση και ψηφιακό μετασχηματισμό, στοιχεία που αποτελούν προαπαιτούμενα του νέου ΕΣΠΑ. Συνεπώς, τα 230 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι απλώς μια τονωτική ένεση ρευστότητας, αλλά ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού που θα βοηθήσει το νησί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο, καθώς η σκυτάλη περνάει πλέον από την έγκριση στην υλοποίηση. Η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι επενδύσεις, η άρση τυχόν γραφειοκρατικών εμποδίων και η σωστή απορρόφηση των κονδυλίων θα κρίνουν το τελικό αποτύπωμα αυτής της μεγάλης επενδυτικής προσπάθειας. Το βέβαιο είναι πως η Κρήτη, μέσα από αυτές τις 652 νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, θωρακίζει το τουριστικό της προϊόν και ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ