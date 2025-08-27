Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου Κων. Κασωτάκης, έχουν εγκατασταθεί νέα συστήματα στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ, τα οποία είναι συνδεδεμένα ηλεκτρονικά με υπολογιστές στο γραφείο του ΤΟΕΒ. Πληροφορούν σε 24ωρη βάση για την κατάσταση, την απόδοση και τα επίπεδα του υδροφόρου ορίζοντα σε κάθε γεώτρηση κλπ., επιτρέποντας παρεμβάσεις με τηλεχειρισμό, εξήγησε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ.

Στην πράξη οι εφαρμογές αυτές συμβάλουν και στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται. Αυτό αποτυπώνεται και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ όπου παρατηρείται τουλάχιστον 25% μείωση της καταναλωμένης ενέργειας, τόνισε.

Το άλλο πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη, αφορά αντικατάσταση των σάπιων κολεκτέρ και τοποθέτηση ψηφιακών ρολογιών. Γίνεται ήδη παράδοση των απαιτούμενων υλικών για τις εργασίες που θα γίνουν, με χρονικό ορίζοντα παράδοσης τον Οκτώβριο. Το σύστημα προβλέπει συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού. Πιλοτικά η εγκατάσταση και εφαρμογή θα ξεκινήσει από την περιφέρεια της Κριτσάς, είπε ο κ. Κασωτάκης.

Στην ερώτηση αν υπάρχει επάρκεια νερού για άρδευση, ο κ. Κασωτάκης είπε ότι υπάρχει νερό. Επεσήμανε ότι πολλοί ελαιοπαραγωγοί σταμάτησαν να ποτίζουν, μετά την πτώση της τιμής του ελαιολάδου, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο καλλιεργητικό κόστος που είναι υψηλό σε σχέση με την απόδοση. Αλλά με τη διαχείριση αυτή το αποτέλεσμα θα είναι τα δέντρα τους να αφυδατωθούν με αποτέλεσμα να χρειαστούν μια και δυο ελαιοκομικές περίοδοι για να ανατάξουν τα ελαιόδεντρα και να παράγουν καρπό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, από μετρήσεις του Ιουνίου, παρατηρήθηκε κάθετη πτώση κατανάλωσης νερού άρδευσης στις περιφέρειες Μέσα Λακωνίων, Χουμεριάκου και Νικηθιανού. Η μόνη περιοχή που παρατηρείται σταθερή άρδευση είναι η Κριτσά, κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ