Η σημερινή «Φωτογραφία της ημέρας» ανήκει στην Ελπίδα Γρηγοράκη, η οποία την τράβηξε και μας την προώθησε.

Στη λήψη αποτυπώνεται ο εντυπωσιακός αντικατοπτρισμός των σύννεφων στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.