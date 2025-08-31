Για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός ενημερώθηκε η ΑΝΑΤΟΛΗ και με περίσσια χαρά το αναδεικνύει στο σημερινό φύλλο. Η Δρ. Αθηνά Αναστασάκη, μια επιστήμονας με καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο, κόρη του Γιώργου Αναστασάκη, Ομότιμου Καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, κατόρθωσε να ξεχωρίσει με μια από τις κορυφαίες επιστημονικές ανακαλύψεις του 2025, όπως αυτές αναδείχθηκαν από το Ίδρυμα Falling Walls.

Το Ίδρυμα Falling Walls, ένα διεθνές φόρουμ για τη νέα γενιά καινοτόμων, πρωτοπόρων, δημιουργών και οραματιστών, ανακοίνωσε τους φιναλίστ σε πέντε επιστημονικές κατηγορίες και συγκεκριμένα: Βιοεπιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική και Τεχνολογία, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνη και Επιστήμη.

Ανάμεσα σε 1500 συμμετοχές

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, πέντε διακεκριμένες διεθνείς επιτροπές ειδικών εξέτασαν, περισσότερες από 1.500 συμμετοχές από 52 χώρες και έχουν επιλέξει 10 φιναλίστ. Μάλιστα, τους ξεχώρισαν για τις πολλά υποσχόμενες και προοδευτικές επιστημονικές ανακαλύψεις. Έπειτα, ένας φιναλίστ από κάθε κατηγορία, θα αναδειχτεί ως «Science Breakthrough of the Year», ενώ οι πέντε νικητές πρόκειται να ανακοινωθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τα προγράμματα Falling Walls Engage, Female Science Talents, Lab και Venture πρόκειται να αναδείξουν από έναν νικητή- επιστημονικό ανακάλυψη της χρονιάς, που στην πορεία θα τιμηθεί με τον τίτλο «Science Breakthrough of the Year» στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Falling Walls. Στις 9 Νοεμβρίου, όλοι οι βραβευθέντες θα παρουσιάσουν το έργο τους, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Falling Walls, η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου, με διεθνή απήχηση.

Η υποψηφιότητα

Η Δρ. Αναστασάκη διαγωνίζεται στην κατηγορία «Φυσικές Επιστήμες» και καταφέρνει με το «Ρίχνοντας τον Τοίχο της Κυκλικότητας των Πλαστικών», να βρει τρόπους να υπερβεί τα όρια ή τα προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλικότητα των πλαστικών.

Ο όρος «πλαστική κυκλικότητα» αναφέρεται στην εφαρμογή αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των πλαστικών υλικών, με στόχο τη μείωση της σπατάλης, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και την αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης με βιώσιμες εναλλακτικές, συνδέοντας την περιβαλλοντική δράση με την κοινωνική βελτίωση και την οικονομική βιωσιμότητα.

Εντυπωσιακό βιογραφικό

Διαβάζοντας το βιογραφικό της μπορεί εύκολα κανείς, να εντυπωσιαστεί. Η Δρ. Αθηνά Αναστασάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών ξεκίνησε την ερευνητική της πορεία στη χημεία πολυμερών όπου και δημοσίευσε την πρώτη της επιστημονική εργασία.

Οι διακρίσεις φάνηκαν από την αρχή της πορείας της καθώς, ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο University of Warwick, στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του 2014 με το βραβείο Jon Weaver για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στη Χημεία Πολυμερών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις αρχές του 2015 αποδέχτηκε θέση μεταδιδακτορικής ερευνήτριας μεταξύ του Τμήματος Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Monash και του Warwick, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Thomas Davis και Dave Haddleton. Ακολούθησαν το Elings Fellowship και στη συνέχεια το Global Marie Curie Fellowship, που της έδωσαν την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον καθηγητή Craig Hawker και να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στη Σάντα Μπάρμπαρα. Η Δρ. Αναστασάκη εντάχθηκε στο Τμήμα Υλικών του ETH Ζυρίχης τον Ιανουάριο του 2019 ως Επίκουρη Καθηγήτρια, ενώ προήχθη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στις αρχές του 2025.

Η υποψηφιότητά της σε έναν τόσο σημαντικό διεθνή θεσμό αποτελεί ήδη μια σπουδαία αναγνώριση του έργου της και όλοι αναμένουμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελική ανακοίνωση.

Η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ επιφυλάσσεται να έρθει σε επικοινωνία μαζί της και να διασφαλίσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ