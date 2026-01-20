Ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978), β) Η αριθμ.Πρωτ.:2212.12/108/2026/13-01-2026 Απόφαση μας (ΑΔΑ: ΨΒΞΗ4653ΠΩ-Δ9Ξ) αποφασίζει την άρση απαγόρευσης της προσωρινής κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή «Αμμουδίου Αγίου Νικολάου» σε στίγμα 35ο 11΄ 47.15΄΄Β, 25ο 42΄ 54.48΄΄Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ.

Παττακός Κωνσταντίνος