Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιόλαδου, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 8% με περισσότερα από 123 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, τα οποία παράγουν περίπου 250.000 τόνους ετησίως. Το 82% είναι εξαιρετικά παρθένο, αναφέρει έκθεση του International Olive Oil Council (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ot).

Περίπου το μισό ελληνικό ελαιόλαδο εξάγεται, αλλά μόνο το 5% αυτής της ποσότητας αντικατοπτρίζει την προέλευση του εμφιαλωμένου προϊόντος. Το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό ελαιόλαδο, το πιο εμβληματικό προϊόν της χώρας, δεν έχει «εγγραφεί» στις διεθνείς αγορές ως επώνυμο προϊόν. Ένα σημαντικό τμήμα –της τάξεως του 70%- των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στην Ιταλία και την Ισπανία, με τιμή κατά τουλάχιστον 25% χαμηλότερη από αντίστοιχες που απολαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές στις υπόλοιπες χώρες προορισμού.

Η απόκλιση αυτή ουσιαστικά εξηγείται και αντικατοπτρίζει τον χαμηλό βαθμό τυποποίησης της ελληνικής παραγωγής (σχεδόν 30%, έναντι 70% στην Ισπανία και σχεδόν 100% στην Ιταλία), που λειτουργεί ανασταλτικά στην προώθησή του ως επώνυμου προϊόντος στο εξωτερικό. Καθώς το ελληνικό ελαιόλαδο εξάγεται χύμα, κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία, αναμειγνύεται με λοιπών προελεύσεων (συνήθως χαμηλότερης ποιότητας) ελαιόλαδο, συσκευάζεται και προωθείται στη διεθνή αγορά ως επώνυμο εγχώριο προϊόν των χωρών αυτών, η Ελλάδα φέρεται να αποστερείται σημαντικής υπεραξίας που υπολογίζεται σε 250-300 εκατομ. ευρώ ετησίως.

Αξιοσημείωτο αυτό που συμβαίνει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει χαμηλή διείσδυση, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στη λίστα των σημαντικότερων προμηθευτριών χωρών ελαιολάδου. Αν όμως είναι λογικό την 1η θέση να καταλαμβάνει η Ισπανία και τη 2η η Ιταλία, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις άλλες δύο χώρες που καταλαμβάνουν την 3η θέση και την 4η θέση. Είναι η Γερμανία που έχει μερίδιο αγοράς 14,7% και το Βέλγιο με μερίδιο αγοράς 7,1%… με ανύπαρκτους όμως ελαιώνες! Αυτό σημαίνει πιθανή επανεξαγωγή ή/και μεταποίηση ελαιολάδου και νέα εξαγωγή στη συνέχεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο!

