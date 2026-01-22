Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου Αγίου Νικολάου σε όλα τα επίπεδα, με έργα, παρεμβάσεις και χρηματοδότηση μέσω της αναθεώρησης των στοχεύσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου και ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης δίνουν οριστική απάντηση σε όσους υποστήριζαν ότι θα χαθούν τα χρήματα από την ανάπλαση του παραλιακού.

Θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 30 Ιανουαρίου 2026, το νέο αναθεωρημένο σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα υλοποίησης, καθώς προβλέπεται η αντικατάσταση του αρχικά προτεινόμενου έργου ανάπλασης του παραλιακού δρόμου της Ακτής Στ. Κουνδούρου, με έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κων. Παλαιολόγου, στη συνοικία “Αράπικα” και στις σκάλες (κλίμακες) σύνδεσης προς τον παραλιακό, την ανάπλαση της πλατείας Ελούντας και άλλες δράσεις.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι, χάρη στις κατάλληλες ενέργειες του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη, εξασφαλίστηκε ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα υλοποιηθεί και θα χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή και ειδικότερα από το πρόγραμμα “Μεταφορές” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς ο δρόμος βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή έχει θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων που είναι απαραίτητα για τον τόπο. Παράλληλα εξηγεί ότι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για να μην χαθούν κονδύλια λόγω καθυστερήσεων των προηγούμενων ετών, όσον αφορά την ανάπλαση του Παραλιακού που είχε χαμηλό βαθμό ετοιμότητας, οδήγησαν στην αναθεώρηση του ΣΒΑΑ αλλά και στην εξασφάλιση της ανάπλασης του παραλιακού από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Ο Μανώλης Μενεγάκης με την εξέλιξη αυτή στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, διαψεύδοντας όσους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις, ενώ καλεί την κοινωνία να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον στηρίζοντας πρωτοβουλίες που θα δώσουν νέα πνοή στον Δήμο Αγίου Νικολάου. (Από το γραφείο τύπου του δήμου)