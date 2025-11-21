Με αφορμή τις γιορτινές ημέρες που πλησιάζουν, η Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους να περάσουν λίγες ιδιαίτερες στιγμές, φαντασίας, δημιουργίας και έκπληξης.
Με χαρά σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε στις μαγικές σελίδες των βιβλίων, να γράψουμε το γράμμα μας προς τον Άη Βασίλη και να κατασκευάσουμε Χριστουγεννιάτικα στολίδια προκειμένου να στολίσουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Βιβλιοθήκης μας με ξεχωριστές δημιουργίες …
Παρακαλώ δηλώστε την συμμετοχή σας.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τηλέφωνο: 28410 26899.
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 8:30-2:30.
Ειρήνη Δραγασάκη, Βιβλιοθηκονόμος, MSc.