Με αφορμή τις γιορτινές ημέρες που πλησιάζουν, η Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη , προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους να περάσουν λίγες ιδιαίτερες στιγμές, φαντασίας, δημιουργίας και έκπληξης.

