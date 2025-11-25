Σε εξέλιξη βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Νικολάου οι δράσεις ευαισθητοποίησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή την 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Οι σημερινές δράσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ακρόαση ραδιοφωνικού μηνύματος για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, την ενημέρωση των πολιτών και τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Στόχος τους ήταν να αναδείξουν το μήνυμα της ισότητας, της αλληλεγγύης και της μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας. Παράλληλα, στους ψηφιακούς πίνακες της ΔΑΕΑΝ προβάλλονται σχετικά banner αφιερωμένα στη συγκεκριμένη ημέρα.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι, η Ελληνική Αστυνομία και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Τοπική Διοίκηση Λασιθίου), σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον Δήμο Ιεράπετρας, τον Δήμο Σητείας και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, διοργανώσαν ταυτόχρονες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις κεντρικές πλατείες των τριών πόλεων: Αγίου Νικολάου – Ιεράπετρας – Σητείας. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της σημασίας πρόληψης, ενημέρωσης και στήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας. Ο Πρόεδρος κ.Κωνσταντίνος Φραγκάκης μίλησε σχετικά στην ΑΝΑΤΟΛΗ:

Επίσης, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου συναντήσαμε και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το οποίο ήταν εκεί για να υποστηρίξει ενεργά τις δράσεις, καθώς και την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στην ΑΝΑΤΟΛΗ μίλησαν σχετικά η κ. Έλενα Κονιδάκη, Νομικός του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και η κ. Θάλεια Αληράλη, Κοινωνική Λειτουργός.

