Έναν επιπλέον χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθούν με τον πλέον άρτιο και τεχνικά ασφαλή τρόπο οι κρίσιμες εργασίες συντήρησης, θα απαιτήσει η εκτέλεση του έργου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη Λασιθίου. Ειδικότερα, η πρώτη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία είχε αρχικά υπογραφεί στις 13 Φεβρουαρίου 2025, αναμένεται να εγκριθεί από την περιφερειακή επιτροπή, με εισήγηση της Π.Ε. Λασιθίου. Με βάση τη νέα αυτή εισήγηση, παρατείνεται επισήμως ο χρόνος περαίωσης του έργου έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Η απόφαση αυτή κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη για να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαδικασίες και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.

Οι λόγοι της παράτασης

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την ομαλή εκτέλεση του έργου απαιτείται επιπλέον χρόνος, ώστε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες που αφορούν την Συμπληρωματική Σύμβαση. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά για τη σύναψη αυτής της πρώτης Συμπληρωματικής Σύμβασης, εκδίδοντας τη σχετική γνωμοδότηση. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, απαιτείται η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς και η συνακόλουθη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί με το νέο έτος. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί με σαφήνεια πως από την εν λόγω τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν προκύπτει καμία απολύτως δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ή της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.

Το αντικείμενο

και η σημασία

του έργου

Υπενθυμίζεται στο αναγνωστικό κοινό ότι το έργο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δωμάτων και στεγών Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεγάλης Παναγίας Νεάπολης Λασιθίου», ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Ο πρωταρχικός στόχος της παρέμβασης, η οποία χρηματοδοτείται πλήρως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και επιβλέπεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων στα δώματα και τις στέγες. Η προστασία του εξωτερικού κελύφους του ναού από την υγρασία και τα νερά της βροχής αποτελεί μονόδρομο για τη διάσωση των ανεκτίμητων εκκλησιαστικών κειμηλίων που φιλοξενεί.

Ιστορικότητα

και ανεκτίμητοι

θησαυροί

Η εν λόγω παρέμβαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα και ζωτικής σημασίας, καθώς ο Μητροπολιτικός Ναός της Μεγάλης Παναγίας κατέχει τα πρωτεία ως ο μεγαλύτερος σε μέγεθος ναός στο νομό Λασιθίου και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ολόκληρη την Κρήτη, έπειτα από τον Άγιο Μηνά. Αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς της θρησκευτικής ζωής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ιστορικό βάρος της Νεάπολης, από την εποχή της ακμής της ως διοικητικό κέντρο του νομού μέχρι και σήμερα, που αποτελεί την ιστορική έδρα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Άλλωστε, είναι ο χώρος όπου κάθε Δεκαπενταύγουστο οι πιστοί του Μεραμπέλλου συρρέουν για να εορτάσουν το «Πάσχα του καλοκαιριού».

Ο «τσαρικός» πολυέλαιος

Στο εσωτερικό του ναού δεσπόζουν μοναδικοί θησαυροί, με αποκορύφωμα τον επιβλητικό κεντρικό πολυέλαιο, γνωστό και ως «τσαρικό», ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση προοριζόταν αρχικά για τα ανάκτορα του Τσάρου. Ο πολυέλαιος αυτός έφτασε στη Νεάπολη επί των ημερών του Επισκόπου Νεαπολέως Διονυσίου Μαραγκουδάκη, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει εφημέριος στα ρωσικά ανάκτορα. Πρόκειται για ένα περίτεχνο μπρούτζινο δημιούργημα που αποτελείται από 17.500 κομμάτια, κάτι που αποκαλύφθηκε πριν από 25 περίπου χρόνια, όταν χρειάστηκε να αποσυναρμολογηθεί για συντήρηση. Αρχικά άναβε με κεριά, προτού ηλεκτροδοτηθεί χάρη στη συνδρομή αποδήμων Νεαπολιτών της Αμερικής.

Η παράταση αυτής της προγραμματικής σύμβασης εγγυάται ότι η συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου θα ολοκληρωθεί άρτια. Η Μεγάλη Παναγία θωρακίζεται οριστικά απέναντι στη φθορά του χρόνου, παραμένοντας το πνευματικό επίκεντρο του τόπου για τις επόμενες γενιές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ