Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Αγίου Νικολάου την Κυριακή 22.11.2026 κατά τηνδιεξαγωγή των εκδηλώσεων του «13ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου».

Ειδικότερα :

Το χρονικό διάστημα από ώρα 10:30΄ έως και 15:00΄ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων τωνοχημάτων ως εξής:

• Σε όλο το μήκος της οδού Μ. Σφακιανάκη.

• Στο τμήμα της οδού Έβανς, από τη συμβολή της με την οδό Τσελέπη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Παγκάλου (Κιτροπλατεία).

• Στο τμήμα της οδού Κ. Μιραμπέλο, από την συμβολή της με την οδό Κ. Σφακιανάκη, μέχρι την συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Σφακιανάκη.

• Σε όλο το τμήμα της οδού Ακτή Νεάρχου.

• Στο τμήμα της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με γεωγρ. Συντεταγμένες (35°11’26.8″N 25°43’17.7″E) με την οδό Σαρολίδη μέχρι την συμβολή της με την οδό Ακτή Κουνδούρου.

• Στο τμήμα της οδού Κ. Σφακιανάκη, από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου, μέχρι την συμβολή της με την οδό Ρ. Κουνδούρου.

Το χρονικό διάστημα από ώρα 12.00΄ έως και 15.00΄ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων ως εξής:

• Στο τμήμα της οδού Στρατηγού Κόρακα, από τη συμβολή της με την οδό Καπετάν Φαφούτη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Κουνδούρου.

• Σε όλο το μήκος της οδού Κωστή Φραγκούλη.

• Στο τμήμα της οδού Ερυθρού Σταυρού, από τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Κουνδούρου.

• Στο τμήμα της Επ. Οδός Αγίου Νικολάου- Βρουχά, από τη συμβολή της με την οδό Μίνωος (κυκλικός Κόμβος Αμμουδίου), μέχρι την συμβολή των οδών Ακτή Κουνδούρου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

• Στο τμήμα της οδού Μίνωος, από τη συμβολή της με την οδό Ξανθουδίδου, μέχρι την συμβολή της με τον κυκλικό Κόμβο Αμμουδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κ.λπ), η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.